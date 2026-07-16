Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου – Ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή, ενώ κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026
Μάλιστα, ήχησε το 112 προκειμένου να προειδοποιήσει τους πολίτες για την πυρκαγιά. Το συμβάν εξελίσσεται πάνω από αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο δρόμο που οδηγεί στην Τιτάν.
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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Σοφό #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 16, 2026
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