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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου – Ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου – Ήχησε το 112, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:00

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή, ενώ κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο, 19 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

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Μάλιστα, ήχησε το 112 προκειμένου να προειδοποιήσει τους πολίτες για την πυρκαγιά. Το συμβάν εξελίσσεται πάνω από αεροδρόμιο της Ελευσίνας στο δρόμο που οδηγεί στην Τιτάν.

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