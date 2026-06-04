Ασπρόπυργος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Εξαρθρώθηκε στον Ασπρόπυργο μία συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος εταιρειών τηλεπικοινωνιών αποκτώντας παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Ειδικότερα, έπειτα από αστυνομική έρευνα, αποκαλύφθηκε ότι η συμμορία διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών τηλεπικοινωνιών αποκτώντας παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων.

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Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (29/05) πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 41 και 44 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δύο ακόμα μέλη της συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε απόπειρα και τετελεσμένες και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Σημειώνεται, ότι λίγο πριν τη σύλληψή τους δύο εκ των κατηγορουμένων είχαν παραλάβει παράνομα δύο επιδοτούμενες συσκευές κινητής τηλεφωνίας από κατάστημα εταιρείας τηλεπικοινωνιών, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οι προαναφερθείσες συσκευές, αποκωδικοποιητής καθώς και φωτοαντίγραφο πλαστού δελτίου ταυτότητας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Μάιο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν αρχικά τηλεφωνικά με υπαλλήλους καταστημάτων εταιρειών τηλεπικοινωνιών, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τη σύναψη συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό να παρουσιάζονται ψευδώς ως δικαιούχοι επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να επισπεύσουν τη διαδικασία, επικαλούμενοι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, απέστελλαν μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είχαν πλαστογραφήσει, εμφανίζοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

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Στη συνέχεια μετέβαιναν στα καταστήματα, κινούμενοι με όχημα το οποίο μίσθωναν από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου επιδείκνυαν τα πλαστά δελτία ταυτότητας που έφεραν τη φωτογραφία τους, υπογράφοντας συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη χορήγηση επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθως, παραλάμβαναν τις συσκευές και αποχωρούσαν από το κατάστημα.

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Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το παράνομο οικονομικό τους όφελος, την ίδια ημέρα προέβησαν σε επανειλημμένες συνάψεις συμβολαίων, παραλαμβάνοντας 4 επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Από έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κάρτες SIM, 5- πακέτα σύνδεσης, αποκωδικοποιητής και διαβατήριο τρίτου προσώπου το οποίο είχε δηλωθεί ως απολεσθέν από τον κάτοχό του.

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Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.