Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου

Ελεύθεροι, με τον περιοριστικό όρο της τακτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών και ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου οχήματος, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκρηξη και εμπρησμό, από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.

Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Μη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι ισχυρισμοί και οι απολογίες των κατηγορουμένων

Κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας, αμφότεροι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δήλωσε συντετριμμένος από το συμβάν και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως συναίνεσε να παραμείνει το βυτιοφόρο στον χώρο του συνεργείου του αποκλειστικά και μόνο επειδή το απαιτούμενο ανταλλακτικό για την επισκευή του δεν ήταν διαθέσιμο αυθημερόν, αναφέροντας στην απολογία του.

«Είμαι σοκαρισμένος. Την προηγούμενη ημέρα μου τηλεφώνησε ο οδηγός του βυτιοφόρου και μου ζήτησε να φέρει το όχημα για επισκευή.

Το έφερε, όμως δεν είχα τα ανταλλακτικά και το αφήσαμε στο συνεργείο για να το δούμε το πρωί. Την επόμενη ημέρα ενώ ήμουν καθ’ οδόν προς το συνεργείο μου τηλεφώνησαν και μου είπαν για την έκρηξη. Έχω καταστραφεί, λυπάμαι πολύ για τα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο ενοικιαστής του βυτιοφόρου ισχυρίστηκε ότι είχε ενημερώσει πλήρως τόσο τον ιδιοκτήτη του συνεργείου όσο και την εταιρεία προπανίου για το επικίνδυνο περιεχόμενο του οχήματος, επιρρίπτοντας την ευθύνη της ανάφλεξης σε άλλον παράγοντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενημέρωσα για το προπάνιο, όμως ούτως η άλλως δεν έχω καμία ευθύνη. Η φωτιά οφείλεται σε διαρροή αλλού εύφλεκτου υλικού, σε άλλο σημείο του συνεργείου».

Η σφοδρή έκρηξη που συγκλόνισε την περιοχή είχε τραγικές συνέπειες. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη δύο άτομα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, νοσηλευόμενα διασωληνωμένα σε κρίσιμη κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ακόμη οκτώ άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν και να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία, φέροντας σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.