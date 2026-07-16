Φωτιά στο Σοφό Ασπροπύργου: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, είχε ηχήσει το 112

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος καταφέρνοντας να την οριοθετήσουν σε λιγότερο από μία ώρα. Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

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Υπο έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026

Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου. Παράλληλα , στις 19:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.