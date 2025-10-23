Τραμπ στο Time: Αν δεν έβαζα φρένο, ο Νετανιάχου θα συνεχιζε τον πόλεμο για χρόνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο περιοδικό Time ότι ανάγκασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς στη Γάζα, καθώς διαφορετικά ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκούσε για χρόνια.

Στη συνέντευξη, η οποία δόθηκε στις 15 Οκτωβρίου και δημοσιεύθηκε σήμερα, λίγες μέρες μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου πως η σύγκρουση δεν μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Παράλληλα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι μέχρι το τέλος του έτους Ισραήλ και Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, ενώ τόνισε πως ο Μαχμούντ Αμπάς δεν είναι σε θέση να ηγηθεί της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Του είπα “Μπίμπι, δεν μπορείς να πολεμήσεις όλο τον κόσμο. Μπορείς να κάνεις μεμονωμένες μάχες, αλλά όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου. Και το Ισραήλ είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με τον κόσμο”».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε πως: «Τον σταμάτησα, γιατί θα συνέχιζε να προχωρά. Θα μπορούσε να συνεχιστεί για χρόνια. Θα συνέχιζε για χρόνια. Και τον σταμάτησα, και όλοι ήρθαν μαζί, ενώθηκαν, όταν τον σταμάτησα, ήταν καταπληκτικό».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προσπάθεια του Ισραήλ να πλήξει ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ ως «λάθος» και «φρικτή», αλλά τόνισε ότι τελικά οδήγησε στη δημιουργία δυναμικής για τη συμφωνία. «Όταν έγινε εκείνο το τακτικό λάθος στο Κατάρ, ήταν φρικτό, όμως, όπως εξήγησα στον Εμίρη, αποτέλεσε ένα από τα γεγονότα που μας έφεραν όλους μαζί», είπε ο ίδιος.

Οι σχέσεις Ισραήλ – Σαουδικής Αραβίας προβλέπεται να εξομαλυνθούν ως το τέλος του χρόνου.

Αργότερα στη συνέντευξη, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι Ισραήλ και Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνουν τις σχέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους.

«Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά. Νομίζω ότι η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί», απάντησε σε ερώτηση για την εξομάλυνση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ. «Είχαν το πρόβλημα της Γάζας και το πρόβλημα του Ιράν. Τώρα δεν έχουν αυτά τα δύο προβλήματα».

Σε ερώτηση για το αν «η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ μέχρι το τέλος του έτους», ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το πιστεύω. Θα γίνει».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον και πρόσθεσε πως δεν θεωρεί τον Μαχμούντ Αμπάς, πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, πραγματικό ηγέτη των Παλαιστινίων. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ηγέτη, τουλάχιστον όχι έναν εμφανή, και ίσως δεν θέλουν κιόλας, γιατί πολλοί από τους προηγούμενους ηγέτες έχουν σκοτωθεί. Δεν είναι μια δουλειά που προσελκύει», είπε.