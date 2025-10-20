Νετανιάχου: Οι Ισραηλινοί θα είχαμε πεθάνει «μέσα σε πυρηνικό καπνό» αν είχα ενδώσει στις απαιτήσεις για τερματισμό του πολέμου

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ομιλία του στην Κνεσέτ ότι η Χαμάς «ένιωσε το σπαθί στο λαιμό της» και αναγκάστηκε να αποδεχτεί την τρέχουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Καθώς τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας, «η Χαμάς κατάλαβε ότι αντιμετώπιζε την εξόντωση». «Αν είχα ακούσει πολλούς από αυτούς σε αυτή την αίθουσα, και έξω από αυτήν», συνεχίζει ο Νετανιάχου, «εσείς που με καλούσατε να σταματήσω τον πόλεμο, να παραδοθώ, να σηκώσω τα χέρια ψηλά… Αν είχα ενδώσει σε αυτές τις απαιτήσεις, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει με μια συντριπτική νίκη για τη Χαμάς και ολόκληρο τον ιρανικό άξονα».

«Το ξέρεις και το ξέρουμε όλοι», λέει, καθώς οι νομοθέτες της αντιπολίτευσης αποβάλλονται επειδή τον διέκοψαν. Ισραηλινοί από όλα τα στρώματα της κοινωνίας «θα είχαν ανέβει στον παράδεισο μέσα σε πυρηνικό καπνό» αν είχε σταματήσει τον πόλεμο, ισχυρίζεται ο Νετανιάχου.

Λέει ότι δεν θα δεχόταν «ότι ο πόλεμος τελείωσε με τους όρους παράδοσης που προώθησε η Χαμάς, δυστυχώς με τη βοήθεια και του λαού στο Ισραήλ», δείχνοντας προς την κατεύθυνση της αντιπολίτευσης «και με τη βοήθεια κυβερνήσεων του κόσμου, με τη βοήθεια του διεθνούς τύπου, με τη βοήθεια ολόκληρου του κόσμου».

«Ενισχύσαμε την αποτρεπτική ικανότητα του Ισραήλ, διορθώσαμε τη στάση μας, φέραμε πίσω τους ομήρους μας – όλοι οι ζωντανοί, μερικοί από τους νεκρούς είναι ακόμα εκεί, θα τους φέρουμε πίσω κι αυτούς».

«Εδραιώσαμε την ιδιότητά μας ως υπερδύναμης», καυχιέται, «αλλά η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει».

Λέει ότι η Χαμάς παραβίασε κατάφωρα την εκεχειρία χθες με την θανατηφόρα επίθεσή της εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα. Ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ απάντησε στη Χαμάς με 153 τόνους εκρηκτικών σε δεκάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων διοικητών. «Η εκεχειρία δεν αποτελεί άδεια για τη Χαμάς να μας απειλεί», λέει. «Υπάρχει και θα υπάρξει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητα εναντίον μας».

Στο τέλος του δεύτερου σταδίου της εκεχειρίας, υπόσχεται ότι «ο στρατός και η κυβέρνηση της Χαμάς θα εξαλειφθούν».

Ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ έχει επίσης απλώσει το χέρι του σε όσους θέλουν να ζήσουν ειρηνικά. «Και σήμερα, υπάρχουν αρκετοί», λέει με αινιγματικό τρόπο, «ακόμα και πολλοί».

«Η ειρήνη συνάπτεται με τους ισχυρούς, όχι με τους αδύναμους», λέει ο Νετανιάχου, «και σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι το Ισραήλ είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Μια χώρα που είναι ισχυρότερη από ποτέ».