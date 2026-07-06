Axios: Ο Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να περιορίσει τον Ερντογάν ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραπονέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή για την κλιμακούμενη αντι-ισραηλινή ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ , ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, να απόσχει από την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθήσουν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

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Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια εν μέσω των πολέμων στη Γάζα και το Ιράν . Αλλά ο Τραμπ έχει διατηρήσει στενούς, φιλικούς δεσμούς τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με τον Ερντογάν – έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ και περιφερειακό μεσολαβητή .

Η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει κλονιστεί τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει βλάψει τη δημοτικότητα του Τραμπ και έχει διχάσει τη βάση του στο MAGA.

Το πόση επιρροή εξακολουθεί να κατέχει ο Νετανιάχου είναι ασαφές — τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, όσο και λόγω της οικονομικής ανόδου από τις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, ο Νετανιάχου παραπονέθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν, ανέφεραν οι πηγές, και υπέδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να χαλιναγωγήσει τον Τούρκο ηγέτη.

«Ο Νετανιάχου έκανε ένα ερώτημα και ο πρόεδρος τον άκουσε. Έτσι, ο πρόεδρος μπορεί να μεταδώσει στον Ερντογάν το μήνυμα του τύπου: “Γεια σας, μπορείτε να είστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτό;” Αλλά έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκαν να σχολιάσουν.