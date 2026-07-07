Θεσσαλονίκη: Δέμα από τις ΗΠΑ έκρυβε πάνω από ένα κιλό κάνναβης – Συνελήφθησαν 2 μέλη διεθνούς συμμορίας

Στη σύλληψη δυο μελών διεθνούς συμμορίας προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7 οι Αρχές στην Θεσσαλονίκη καθώς επιχείρησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στην Ελλάδα, μέσω ταχυδρομικού δέματος με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση της.

Κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και με την έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους -1.043- γραμμαρίων προερχόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς μετέβησαν με αυτοκίνητο στην εταιρία ταχυμεταφορών προκειμένου να παραλάβουν το εν λόγω δέμα. Μετά την παραλαβή του δέματος, αμφότεροι συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν -3- κινητά τηλέφωνα καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσω διευκόλυνσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι, ένας εκ των συλληφθέντων έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.