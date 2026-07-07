Ο αξιωματικός ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας που κατηγορήθηκε για τη βόμβα εναντίον ολιγάρχη του Μονακό

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Αναστασίας Μπερεζόβσκα, της Ουκρανής που αποτελούσε την κύρια ύποπτο για τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ρώσου ολιγάρχη στο Μονακό, η οποία εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις των ουκρανικών αρχών, ένας εκ των δύο συλληφθέντων ομολόγησε τη δολοφονία της, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών αποκαλύφθηκε ένας χώρος που προσομοιάζει με «θάλαμο βασανιστηρίων».

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Η Μπερεζόβσκα καταζητείτο διεθνώς ως η βασική υπαίτιος για την έκρηξη της 29ης Ιουνίου στο Μονακό, από την οποία τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ρώσος επιχειρηματίας Βαντίμ Ερμολάεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους.

Η σορός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμμένη σε περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, φέροντας τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR/GUR) και ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας.

«Ενήργησα αυτοβούλως» – Η ομολογία του αξιωματικού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εισαγγελία, ο συλληφθείς αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, υποδεικνύοντας ως συνεργό του τον πρώην αστυνομικό.

Ωστόσο, ο ίδιος επιχείρησε να αποσυνδέσει την πράξη του από την υπηρεσία του, ισχυριζόμενος ότι έδρασε βάσει προσωπικού σχεδίου.

«Είπε επίσης ότι δεν είχε ενημερώσει τους ανωτέρους του για τις επαφές του με τη Μπερεζόβσκα, τις μεταφορές χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του, και ότι είχε ενεργήσει με δική του πρωτοβουλία», ανέφερε η ανακοίνωση των αρχών.

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The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco



A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.



The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Κατόπιν τούτου, η ουκρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια επίσημα εγκεκριμένη ή κατευθυνόμενη επιχείρηση των μυστικών υπηρεσιών της χώρας.

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Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν έρθει σε επαφή με το θύμα αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου, προχωρώντας σε διαδοχικές μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων.

Σοκ από τα ευρήματα στο υπόγειο του πρώην αστυνομικού

Την ίδια ώρα, οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τις έρευνες στην οικία του δεύτερου υπόπτου, του πρώην αστυνομικού. Στο υπόγειο του σπιτιού εντοπίστηκε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, η διάταξη του οποίου παραπέμπει ευθέως σε κέντρο βασανιστηρίων.

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Η δικαστική και αστυνομική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις ουκρανικές αρχές να βρίσκονται σε στενή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αντίστοιχες αρχές του Μονακό, προκειμένου να συνδεθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, από τη βομβιστική επίθεση έως την άγρια εκτέλεση της Μπερεζόβσκα.