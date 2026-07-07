Ανατροπή με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε

Σε ένα δυσεπίλυτο γρίφο για τις διωκτικές και δικαστικές αρχές εξελίσσεται η υπόθεση του διπλού φονικού στο Λόγγο Αιγίου, όπου η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της, Ολύμπιος, εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στην κατοικία τους.

Για την υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, παραμένει υπό κράτηση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

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Από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος δηλώνει κατηγορηματικά αθώος.

Σύμφωνα με τη γραμμή της υπεράσπισής του, το επικρατέστερο σενάριο αφορά ένα οικογενειακό δράμα, βάσει του οποίου η 54χρονη φέρεται να αφαίρεσε τη ζωή του γιου της με όπλο τύπου φλόμπερ και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε, καταφέροντας πολλαπλά τραύματα στον εαυτό της με μαχαίρι.

Το χρονικό και οι «ύποπτες» κινήσεις που προκάλεσαν τη σύλληψη

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο 65χρονος ισχυρίστηκε πως εκείνη τη νύχτα κοιμόταν στον χώρο του σαλονιού και όχι στο κοινό υπνοδωμάτιο, ενώ εντόπισε τα δύο σώματα σε μια λίμνη αίματος, μέσα στο δωμάτιο του 26χρονου, αργά το επόμενο πρωί.

Οι αρχές εστίασαν εξαρχής το ενδιαφέρον τους στον σύντροφο της 54χρονης, αξιολογώντας τη συμπεριφορά του αμέσως μετά την ανακάλυψη των σορών ως ιδιαίτερα ύποπτη.

Ειδικότερα, ο 65χρονος δεν κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση, αλλά επικοινώνησε με έναν γείτονα, ο οποίος μετέβη στο σημείο και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Κατά την είσοδό τους στη μονοκατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν έντονη οσμή οινοπνεύματος, καθώς και ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο του κατηγορουμένου, γεγονός που γέννησε υπόνοιες για προσπάθεια αλλοίωσης και καθαρισμού της σκηνής του εγκλήματος.

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Από την πλευρά του, ο Ιταλός δικαιολόγησε το πλύσιμο του ρούχου επικαλούμενος ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε νωρίς το πρωί.

Παράλληλα, οι συνήγοροί του τονίζουν πως η παρουσία ηρεμιστικών ουσιών και κάνναβης που ανιχνεύθηκαν στο αίμα του επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του ότι κοιμόταν βαθιά και δεν άκουσε το παραμικρό μέχρι τις 11:00.

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Τα επιστημονικά ευρήματα που περιπλέκουν την έρευνα

Παρά τις αρχικές αστυνομικές εκτιμήσεις, τα εργαστηριακά αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εγκληματολογικών ερευνών έρχονται να περιπλέξουν την κατάσταση, καθώς προς το παρόν δεν εισφέρουν επιβαρυντικά στοιχεία για τον 65χρονο.

Στα ρούχα και το σώμα του κατηγορουμένου δεν ανιχνεύθηκαν αποτυπώματα, δείγματα DNA, κηλίδες αίματος ή κατάλοιπα πυρίτιδας. Κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε αποκλειστικά και μόνο το DNA του 26χρονου γιου της.

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Στο φλόμπερ που προκάλεσε τον θάνατο του νεαρού ταυτοποιήθηκε το DNA της μητέρας, του θύματος, αλλά και ενός τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής ατόμου, το οποίο αποδεδειγμένα δεν ανήκει στον 65χρονο Ιταλό.

Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με σκοπό να διευκρινιστεί η ταυτότητα του άγνωστου γενετικού υλικού, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει το «κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.