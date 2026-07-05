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Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να “προσαρτηθούν” στο Ισραήλ

Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να “προσαρτηθούν” στο Ισραήλ
EPA
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου “ζήτησαν να προσαρτηθούν” στο Ισραήλ αναζητώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, προστασία από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Ανάμεσα στα “χριστιανικά χωριά στον Λίβανο, ορισμένα ζήτησαν ακόμη και να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, γιατί εμείς τα προστατεύουμε από τους φανατικούς της Χεζμπολάχ που θέλουν να τα αφανίσουν. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους χριστιανούς παντού”, δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή “The Sunday Briefing”.

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Το Ισραήλ κατέχει ένα τμήμα του νοτίου Λιβάνου κοντά στα σύνορα.

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