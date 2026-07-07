H απώλεια προσανατολισμού του Τραμπ και τα αργά βήματα του Ερντογάν που έγιναν viral στο διαδίκτυο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, στρατιωτικές τιμές και υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η επίσημη υποδοχή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παρά το αυστηρά σχεδιασμένο τελετουργικό, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινής γνώμης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μονοπώλησε ένα ολιγόλεπτο, αυθόρμητο στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στο κόκκινο χαλί.

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🚨 NOW: President Trump walks the carpet for the honor guard review in Turkey with President Erdogan



🇺🇸🇹🇷 pic.twitter.com/G4zDPdHVt8— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 7, 2026

Σε βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να παρεκκλίνει για λίγα δευτερόλεπτα από την προκαθορισμένη διαδρομή του πρωτοκόλλου. Αντιλαμβανόμενος την παρανόηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κινείτο με εμφανώς αργό και προσεκτικό βηματισμό, παρενέβη άμεσα και με μια διακριτική χειρονομία του υπέδειξε τη σωστή κατεύθυνση.

Θερμό κλίμα και «πυρά» σχολίων στο διαδίκτυο

Η συνάντηση κορυφής εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν θερμούς χαιρετισμούς.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποδέχθηκε προσωπικά τον προσκεκλημένο του, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύτιμο φίλο», με τον Αμερικανό πρόεδρο να ανταποδίδει εκφράζοντας τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμησή του. Trump loses his way on the blue Turkish carpet, prompting Erdoğan to take his arm and guide him step by step toward the military honor guard.



— Biden’s karma? pic.twitter.com/BttITih5xX— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 7, 2026

Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε στις λεπτομέρειες του επίμαχου βίντεο. Η εικόνα του Τούρκου προέδρου να κινείται με μικρά και σταθερά βήματα σχολιάστηκε έντονα, αν και δεν υφίσταται καμία επίσημη τοποθέτηση που να συνδέει την κίνησή του με ζητήματα υγείας.

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Η στιγμιαία σύγχυση του Αμερικανού προέδρου αποδίδεται από αναλυτές στις σύνθετες απαιτήσεις των επίσημων τελετών, όπου κάθε κίνηση είναι προγραμματισμένη με ακρίβεια. Erdogan is 72 years old. Trump is 80. Trump looks substantially younger than Erdogan. His body movements, his gait. Everything. Erdogan walks like Biden. We have a leader here we can be very proud of his strength and longevity -just to name a couple. pic.twitter.com/uY3m07K6hR ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 7, 2026

Το συγκεκριμένο περιστατικό, παρά τη σύντομη διάρκειά του, μετατράπηκε γρήγορα σε viral θέμα συζήτησης, καθώς αφορά δύο ηγέτες που επενδύουν παραδοσιακά στην ισχυρή επικοινωνιακή τους εικόνα, αποδεικνύοντας πώς μια αυθόρμητη στιγμή μπορεί να επισκιάσει μια ολόκληρη διπλωματική τελετή.