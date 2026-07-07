Αλβανία: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονης από συνομίληκές της – Τραβούσαν βίντεο κατα τη διάρκεια της επίθεσης

Κύμα έντονων αντιδράσεων και καθολικής κατακραυγής έχει ξεσπάσει στην κοινή γνώμη της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση ενός σοκαριστικού βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που καταγράφει τον βάναυσο ξυλοδαρμό μιας 17χρονης κοπέλας στην πόλη Φίερι.

Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε στις 8 Ιουνίου 2026, ήρθε στο φως της δημοσιότητας προκαλώντας κοινωνική οργή για την αγριότητα της επίθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ανήλικη παρασύρθηκε από τρεις συνομήλικές της σε φιλική κατοικία με το πρόσχημα της επίλυσης προσωπικών διαφορών. Ωστόσο, αντί για διάλογο, η 17χρονη έπεσε θύμα άγριας ενέδρας.

Όπως προκύπτει από το οπτικοακουστικό υλικό, η κοπέλα δέχθηκε σωρεία χτυπημάτων με γροθιές και χαστούκια, ενώ σε επόμενες σκηνές οι δράστιδες την ακινητοποιούν στο έδαφος τραβώντας την από τα μαλλιά και καταφέροντάς της σφοδρά λακτίσματα.

Μία από τις εμπλεκόμενες, μάλιστα, κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ παράλληλα φέρεται να παρότρυνε τις υπόλοιπες να συνεχίσουν την κακοποίηση.

Καταγγελίες για καθυστερημένη αντίδραση της Αστυνομίας

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του θύματος προσέφυγαν στο αστυνομικό τμήμα του Φίερι την αμέσως επόμενη ημέρα (9 Ιουνίου), η οικογένεια και η τοπική κοινωνία καταγγέλλουν σοβαρή κωλυσιεργία από την πλευρά των διωκτικών αρχών.

Όπως υποστηρίζουν, η υπόθεση κινητοποιήθηκε και έλαβε τις πραγματικές της διαστάσεις μόνο όταν το βίντεο άρχισε να αναπαράγεται μαζικά στο διαδίκτυο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Top Channel, η μητέρα της 17χρονης ξέσπασε, περιγράφοντας το βαρύ ψυχολογικό τραύμα που αντιμετωπίζει το παιδί της, το οποίο είχε διακόψει τη σχολική του εκπαίδευση για να παρακολουθήσει μαθήματα κομμωτικής.

Η ίδια απηύθυνε δραματική έκκληση για την άμεση παρέμβαση των κρατικών και κοινωνικών υπηρεσιών, εκφράζοντας τον τρόμο της για την ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειάς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταστρέφεται η ζωή της κόρης μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ελεύθερες οι δράστιδες παρά την ποινική δίωξη

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Γενικής Δικαιοδοσίας του Φίερι, η οποία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και τον καταλογισμό των ποινικών ευθυνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις νεαρές κοπέλες που συμμετείχαν στην επίθεση –ηλικίας από 15 έως 19 ετών– έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, ωστόσο προς το παρόν αφέθηκαν ελεύθερες, γεγονός που συντελεί περαιτέρω στο δημόσιο αίσθημα αγανάκτησης.