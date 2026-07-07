Αργεντινή – Αίγυπτος: Η ώρα, οι ενδεκάδες και το κανάλι του αγώνα

Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν το απόγευμα της Τρίτης 7/7 οι Αργεντινή και Αίγυπτος.

Οι δυο χώρες δίνουν τη δική τους μάχη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλοντας να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και μέσα από το ERTFLIX.

Αργεντινή – Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Παράλληλα, οι δυο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες για τον αγώνα.

Αναλυτικά:

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Άλβαρες

Αίγυπτος: Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ, Άτια, Λασίν, Ασούρ, Χασάν, Ζίκο, Σαλάχ

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