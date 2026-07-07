Αργεντινή – Αίγυπτος: Η ώρα, οι ενδεκάδες και το κανάλι του αγώνα
Δίνουν τη δική τους μάχη
Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 δίνουν το απόγευμα της Τρίτης 7/7 οι Αργεντινή και Αίγυπτος.
Οι δυο χώρες δίνουν τη δική τους μάχη για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλοντας να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και μέσα από το ERTFLIX.
Αργεντινή – Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Παράλληλα, οι δυο προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες για τον αγώνα.
Αναλυτικά:
Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Ντε Πολ, Μέσι, Άλβαρες
🏆 #FIFAWorldCup
📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽
Así formará #Argentina para el duelo ante #Egipto 🇪🇬 💪
🙌 #TodosJuntos por un mismo sueño pic.twitter.com/VIR5uK0uap— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026
Αίγυπτος: Σομπέρ, Χάνι, Ιμπραΐμ, Ραμπιά, Χαφέζ, Άτια, Λασίν, Ασούρ, Χασάν, Ζίκο, Σαλάχ
Our Starting XI against Argentina in the round of 16 1️⃣1️⃣🇪🇬#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/PGIZkOYZ4C— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 7, 2026
πηγή στην Google
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