Νετανιάχου και Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν “σύντομα”

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

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Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνει αυτή η συνάντηση.