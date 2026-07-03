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Νετανιάχου και Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν “σύντομα”

Τι συζήτησαν οι δυο πλευρές

Νετανιάχου και Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν “σύντομα”
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν «σύντομα» στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρώτου.

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Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνισε πού θα γίνει αυτή η συνάντηση.

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