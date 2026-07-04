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Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου είναι πιθανό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα

Mετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία

Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου είναι πιθανό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

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