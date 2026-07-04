Axios: Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Νετανιάχου είναι πιθανό να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα
Mετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις