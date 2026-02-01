Τραμπ για Ιράν: Ελπίζουμε σε συμφωνία, αλλά οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες στρατιωτικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την ελπίδα του για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, όμως παράλληλα υπογράμμισε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης.

Η δήλωση του Τραμπ έγινε λίγες ώρες μετά τις σφοδρές προειδοποιήσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος τόνισε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θα οδηγούσε σε «περιφερειακό πόλεμο».

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, δήλωσε: «Ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία». Ωστόσο, στη συνέχεια, προχώρησε σε ένα πιο αμφίσημο σχόλιο, λέγοντας: «Αν δεν έχουμε συμφωνία, θα δούμε αν ο Χαμενεΐ έχει δίκιο ή όχι». Μάλιστα, ανέφερε με νόημα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τα «μεγαλύτερα και πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο», υπονοώντας την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

Η πρόσφατη στάση του Τραμπ σχετικά με το Ιράν είναι αμφιλεγόμενη, με τον πρόεδρο να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα. Από τη μία, υπογραμμίζει την ανάγκη για διάλογο και διαπραγματεύσεις, ενώ από την άλλη, δείχνει την έτοιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Οι συνεχείς εναλλαγές στη στάση του εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη μελλοντική κατεύθυνση των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων.