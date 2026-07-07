Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο “καθάρισε” τις ΗΠΑ με 4-1 και έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία – Σόου Ντε Κετελάρε (βίντεο)

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των ΗΠΑ στο Σιάτλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση απέναντι στους συνδιοργανωτές και πλέον θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία στην προημιτελική φάση, την Παρασκευή στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

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Το Βέλγιο κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-1. Οι ΗΠΑ μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος, αυξάνοντας την πίεσή τους για να πετύχουν την ισοφάριση, όμως αντί για το γκολ που αναζητούσαν δέχθηκαν ένα ακόμη χτύπημα.

Στο 57ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ, Ματ Φρις, βγήκε έξω από την περιοχή του για να αντιμετωπίσει μια μακρινή μπαλιά, όμως δεν κατάφερε να απομακρύνει σωστά. Ο Ντε Κετελάρε κέρδισε την κατοχή και έδωσε την ασίστ στον Χανς Βανάκεν, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 3-1.

Ο επιθετικός της Αταλάντα είχε ήδη διαμορφώσει την εικόνα του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο 9ο και στο 33ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην αμερικανική άμυνα και αφήνοντας τον Φρις χωρίς περιθώρια αντίδρασης.

Οι ΗΠΑ είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στο 31ο λεπτό με τον Μάλικ Τίλμαν. Ο μέσος εκτέλεσε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Βελγίου, η μπάλα κόντραρε σε σώματα και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ ο Τιμπό Κουρτουά είχε κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το γκολ αυτό έδωσε ανάσα στους Αμερικανούς και προκάλεσε ενθουσιασμό στους 66.925 θεατές που γέμισαν το γήπεδο, όμως η χαρά τους κράτησε ελάχιστα.

Λιγότερο από δύο λεπτά αργότερα, ο Ντε Κετελάρε εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Λεάντρο Τροσάρντ και με κεφαλιά έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Βέλγος επιθετικός βρέθηκε ανάμεσα στους Αμερικανούς αμυντικούς Τιμ Ριμ και Αντόνι Ρόμπινσον, κερδίζοντας αυτή τη φορά τη μονομαχία στον αέρα με τον Ριμ.

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Το πρώτο του γκολ είχε έρθει στο 9ο λεπτό, όταν η άμυνα των ΗΠΑ δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα παρά την παρουσία πολλών παικτών μέσα στην περιοχή. Ο Νικολάς Ράσκιν, ο οποίος αντικατέστησε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στην ενδεκάδα, πήρε την μπάλα στην άκρη της περιοχής και με κοντινή σέντρα βρήκε τον Ντε Κετελάρε, που εκτέλεσε εύκολα.

Το Βέλγιο ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του στις καθυστερήσεις, όταν ο Ρομέλου Λουκάκου εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος της αμερικανικής άμυνας, μετά από απώλεια της μπάλας από τον Κρις Ρίτσαρντς, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

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ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Άνταμ Μοχαμάντ Μακχάντμεχ (Ιορδανία)

KITΡΙΝΕΣ: 69΄ Τίλμαν, 35΄ ΜακΚένι

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ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρίαμ, Ρόμπινσον (92΄ Ράιτ), ΜακΚένι, Άνταμς (72΄ Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46΄ Ρέινα), Μπαλογκάν (92΄ Άρφστεν), Πούλισιτς (59΄ Μπερχάλτερ).

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Ράσκιν (89΄ Βίτσελ), Τροσάρ (89΄ Σαλεμάκερς), Ονάνα (21΄ Βανάκεν), Λουκεμπάκιο (68΄ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (68΄ Λουκάκου).