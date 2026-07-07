Κουλούρα Ημαθίας: Άγρια συμπλοκή 47χρονου με 2 Ρομά – Σκότωσε με μαχαίρι έναν 32χρονο, τραυμάτισε έναν 62χρονο
Το χρονικό της υπόθεσης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 7/7 όταν ένας 47χρονος συνεπλάκη με δυο Ρομά στην περιοχή Κουλουρά στην Ημαθία.
Συγκεκριμένα, αποτέλεσμα του διαπληκτισμού σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ήταν ο ένας Ρομά 62 ετών να τραυματιστεί από γροθιές και ο 32χρονος να πέσει νεκρός καθώς τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ο 47χρονος.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και έχει συλληφθεί ο δράστης.
πηγή στην Google
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