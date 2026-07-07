Μπαλογκάν για την σκανδαλώδη απόφαση της FIFA: “Δεν είχα ανάμειξη στη διαδικασία – Έπρεπε να σεβαστώ το πρωτόκολλο”

Θέση για την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του, μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, πήρε ο Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την ήττα-αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Βέλγιο.

Ο επιθετικός των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στο γεγονός και πως ήταν χρέος του να σεβαστεί την απόφαση και να αγωνιστεί ενάντια στο Βέλγιο.

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«Όταν αυτή η απόφαση ανατραπεί, φυσικά και θα είναι αμφιλεγόμενη. Οπότε για μένα, είναι κάτι που δεν με εξέπληξε ιδιαίτερα. Αλλά ως παίκτης, η δουλειά μου είναι απλώς να βγαίνω εκεί έξω και να επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω καλά», είπε αρχικά ο Φολαρίν Μπαλογκάν.

Και πρόσθεσε: «Έπρεπε να σεβαστώ αυτό το πρωτόκολλο. Δεν γνώριζα πολλά γι’ αυτό. Όπως είπα, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου είπαν ότι μου επιτράπηκε να παίξω. Δεν είχα καμία ανάμειξη στη διαδικασία και αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με εμένα προσωπικά.

Απλώς συνεχάρη το Βέλγιο. Όπως και όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα, πρέπει να το χειριστείς με τον σωστό τρόπο».