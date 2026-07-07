Κύκλωμα οργανωμένων οπαδών: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ακόμα δύο από τους εμπλεκόμενους

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, δύο επιπλέον οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το συγκεκριμένο κύκλωμα σχεδίαζε και πραγματοποιούσε επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλων ομάδων, ενώ παράλληλα συνδέεται με υποθέσεις ληστειών, διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και με την κατοχή εκρηκτικών υλών.

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Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, στους δύο κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα για τη διασφάλιση της παρουσίας τους στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, κατά την προηγούμενη ημέρα, διατάχθηκε η προφυλάκιση ενός ανηλίκου, ενώ ακόμη επτά εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.