Μουντιάλ 2026: Το τρολάρισμα των Βέλγων μετά την σαρωτική νίκη επί των ΗΠΑ – Έκαναν όλοι μαζί τον χορό του Τραμπ (βίντεο)

Εμφατική ήταν η απάντηση του Βελγίου στην απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι “κόκκινοι διάβολοι” κέρδισαν με 4-1 τις ΗΠΑ, αφήνοντάς τες εκτός συνέχειας του Μουντιάλ που διεξάγεται στην χώρα τους.

Μάλιστα, μετά το τελευταίο γκολ, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Βελγίου φάνηκαν να κοροϊδεύουν τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας με τον χαρακτηριστικό χορό του.

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Belgium was MOCKING Trump at the end of the game 😭😭😭 pic.twitter.com/p0FRMgsKj0— LakeShowYo (@LakeShowYo) July 7, 2026

«Ανατρέψτε αυτό», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ”ανατροπή” της κόκκινης κάρτας του Μπάλογκαν.

«Ας είμαστε ειλικρινείς: κάναμε μια συνάντηση όταν ακούσαμε τα νέα», δήλωσε ο Τίλεμανς μετά τον αγώνα της Δευτέρας. «Είπαμε στους εαυτούς μας ότι έπρεπε να μιλήσουμε στο γήπεδο. Αυτό κάναμε σήμερα. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα».

Ο τερματοφύλακας Τιμπό Κουρτουά δήλωσε ότι η ομάδα αντιμετώπισε «έλλειψη σεβασμού» στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες.

Ο Βέλγος ακραίος Ντόντι Λουκεμπάκιο δήλωσε ότι παρόλο που η ομάδα γνώριζε το περιστατικό με τον Μπαλογκάν, δεν το άφησε να τους αποσπάσει την προσοχή.

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«Δεν καταλαβαίναμε πραγματικά γιατί του επετράπη να παίξει, επειδή πήρε την κόκκινη κάρτα, αλλά δεν θέλαμε να επεκταθούμε, θέλαμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παίξουμε το παιχνίδι μας, και αυτό κάναμε σήμερα», είπε.

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Ο προπονητής Ρούντι Γκαρσία, ωστόσο, υποβάθμισε τη σημασία του περιστατικού όταν ρωτήθηκε αν αυτό είχε «τροφοδοτήσει» τους παίκτες του.

«Όχι, δεν ήταν απαραίτητο… αυτό που πραγματικά είχε σημασία για εμάς είναι το σχέδιο παιχνιδιού μας», είπε, προσθέτοντας ότι είχε μιλήσει με τον Μπαλογκάν μετά το τελικό σφύριγμα. «Ήρθε να μου μιλήσει, μου αρέσει πολύ αυτό… Δεν είναι δικό του λάθος, δεν είναι αυτός που φταίει και αυτό του είπα».

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Το Βέλγιο θα παίξει την Παρασκευή (10/7) με την Ισπανία για μια θέση στα ημιτελικά.

