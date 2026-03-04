Το Ισραήλ σφυροκοπά Ιράν και Λίβανο, χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Η Σ. Αραβία αναχαίτισε πυραύλους Κρουζ

Στο «κόκκινο» παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς για πέμπτη ημέρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται και διευρύνωνται, παίρνοντας μεγάλες και επικίνδυνες διαστάσεις με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα νέο μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, και στόχων σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης το Τελ Αβίβ να σφυροκοπά τη Βηρυτό όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν στις πόλεις Αραμούν και Σααντίγιατ.

Επίσης, το πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός έπληξε ξενοδοχείο στην περιοχή Χάζμιεχ της Βηρυτού.

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου.

Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τεχεράνη, ύστερα από προηγούμενα πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε χώρες του Κόλπου.4

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έκθεση οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRANA), περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.

Η HRANA δήλωσε ότι μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, τουλάχιστον 1.097 άμαχοι είχαν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 181 παιδιών.

Περισσότεροι από 5.400 άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών, έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η HRANA.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπράντ Κούπερ, ο αμερικανικός στρατός έχει καταστρέψει 17 ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου, ενώ έπληξε σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν. Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 3, 2026

Πολλοί νεκροί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δυο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Διευκρίνισε ότι «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8 «σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό» των θυμάτων.

Παράλληλα, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι η αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε «ακίνητο τεσσάρων ορόφων» στην πόλη Μπααλμπέκ (ανατολικά), προκαλώντας ακόμη απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, σωστικά συνεργεία προσπαθούν να ανασύρουν θύματα, στη ζωή και όχι, από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Και ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Premières images de l'attaque qui a visé la route de #Hazmieh – #Baabda. pic.twitter.com/PFsUoqfLRd— Ici Beyrouth (@Icibeyrouthnews) March 4, 2026

Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Κουβέιτ: Νεκρή 11χρονη από θραύσματα

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι ένδεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Σημειώνεται πως έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ λέει πως εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα» πληγμάτων στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

Η Σαουδική Αραβία λέει ότι αναχαίτισε δυο πυραύλους και εννιά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου. المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بالخرج. pic.twitter.com/mOTNyMQk8R— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 4, 2026

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

Ντουμπάι: Το Ιράν επιτέθηκε με drone στο αμερικανικό προξενείο

Iσχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί από το σημείο, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αρχές επιχείρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς η οποία προκλήθηκε από επίθεση με drone, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι. BREAKING: Fire reported near the U.S. Consulate in Dubai after Iranian drone attack. pic.twitter.com/oz4Ji63zeO— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά του Κατάρ

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Ριάντ: Σταθμός της CIA επλήγη από drone

Μια επίθεση με drone, που αποδίδεται στο Ιράν, έπληξε τη Δευτέρα τον σταθμό της CIA στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς πλήττει αμερικανικούς στόχους και προσωπικό σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όπως σχολιάζουν με δύο πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones έπληξαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, χωρίς όμως να αποκαλύψουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν και ο κόμβος της αμερικανικής κατασκοπείας. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εσωτερική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την οποία επικαλείται η Washington Post, αναφέρει ότι η επίθεση «προκάλεσε κατάρρευση» τμήματος της οροφής της πρεσβείας με αποτέλεσμα την είσοδο καπνού στο εσωτερικό. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι το κτίριο υπέστη «δομικές ζημιές» και ότι το προσωπικό κινείται μόνο σε ασφαλείς χώρους.

Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε κάποιο μέλος του προσωπικού της CIA.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχοποίησε ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ

Το κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Σε ανακοίνωσή του το κίνημα ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση σε δεκάδες λιβανικές πόλεις».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.

Ιράν: Νέος ηγέτης ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, σύμφωνα με ιρανικά Μέσα

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ, μεγαλύτερος γιος του Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη ο επόμενος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν υπό την πίεση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Iran International.

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει πια ναυτικό, αεροπορία και αεράμυνα

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και δήλωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» αναφερόμενος στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν έχουν ναυτικό. Έχει καταστραφεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει καταστραφεί. Δεν ελέγχουν την εναέρια κυκλοφορία, έχει καταστραφεί. Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί. Και σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε έναν εξαιρετικό στρατό και κάνει φανταστική δουλειά», προσέθεσε.

Πρόσθεσε ότι το «χειρότερο σενάριο» για το Ιράν θα ήταν η εμφάνιση ενός ηγέτη «τόσο κακού» όσο ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό», είπε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, ως μια εφικτή επιλογή για να κυβερνήσει το Ιράν στο μέλλον. «Μερικοί άνθρωποι τον συμπαθούν, και δεν το έχουμε σκεφτεί πολύ αυτό. Μου φαίνεται ότι κάποιος από μέσα θα ήταν πιο κατάλληλος», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι διέταξε την επίθεση επειδή «είχα την αίσθηση» ότι το Ιράν θα επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του είχαν σταματήσει. Δεν παρουσίασε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να υποστηρίξει την άποψή του.

Ακόμα, αμφισβήτησε την υπόθεση ότι τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν τον ώθησαν να ξεκινήσει τις επιθέσεις, λέγοντας ότι μάλλον «τους ανάγκασε να κινηθούν» και όχι το αντίστροφο.

«Θα επιτίθεντο αν δεν το κάναμε εμείς, θα επιτίθεντο πρώτοι. Ήμουν απόλυτα σίγουρος για αυτό. Αν μη τι άλλο, ίσως να ανάγκασα το Ισραήλ να δράσει, αλλά το Ισραήλ ήταν έτοιμο, και εμείς ήμασταν έτοιμοι, και είχαμε πολύ, πολύ ισχυρό αντίκτυπο, γιατί σχεδόν όλα όσα είχαν έχουν καταστραφεί. Τώρα ο αριθμός των πυραύλων τους έχει μειωθεί σημαντικά», δήλωσε ακόμα.

Είπε επίσης, ότι το Ιράν εξακολουθεί να εκτοξεύει πυραύλους, αλλά προέβλεψε ότι η Τεχεράνη θα χάσει τελικά αυτή την ικανότητα λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης εναντίον τους.