Τραμπ: Ξέσπασε ξανά κατά της Κέιτλαν Κόλινς του CNN – “Είσαι διεφθαρμένη, έχεις μίσος στα μάτια σου”

Ακόμα ένα επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη δημοσιογράφο του CNN Κέιτλαν Κόλινς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Λευκού Οίκου.

Αφού ο Τραμπ χαρακτήρισε «το σπουδαιότερο πράγμα» το ταμείο των 1,8 δισ. δολαρίων του υπουργείου Δικαιοσύνης της αμερικανικής κυβέρνησης που αφορά αποζημιώσεις για θύματα νομικής βίας, επιτέθηκε στην Κόλινς.

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«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου. Ήσουν συντηρητική. Ήταν συντηρητική από την Αλαμπάμα. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά το CNN, και συγκεκριμένα το CNN, κάνει τέτοιες ψευδείς αναφορές, αλλά τώρα έχουν νέα ιδιοκτησία, οπότε ίσως το διορθώσουν. Το αμφιβάλλω. Είναι δύσκολο να διορθώσεις τα σκουπίδια» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τη δημοσιογράφο.

Επίσης, αποκάλεσε το CNN «έναν πολύ διεφθαρμένο οργανισμό» και την Κόλινς «μια διεφθαρμένη δημοσιογράφο που στέκεται εκεί, και ποτέ δεν χαμογελάει. Μια νέα, όμορφη γυναίκα, ποτέ δεν χαμογελάει. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό της. Τη βλέπω να στέκεται με τέτοιο μίσος στα μάτια της».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του CNN δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι η Κόλινς «είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, που κάνει ρεπορτάζ κάθε μέρα από τον Λευκό Οίκο. Παρουσιάζει τα ρεπορτάζ της στις πλατφόρμες του CNN κάθε μέρα, τα οποία το κοινό σε όλο τον κόσμο ξέρει ότι μπορεί να εμπιστευτεί».