Τι προβλέπει η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ και Λιβάνου – Τι σημαίνει για τον πόλεμο στο Ιράν

Να εφαρμόσουν εκεχειρία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών συμφώνησαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για μια ευρύτερη συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Βέβαια, λίγες ώρες προτού Ισραήλ και Λίβανος καταλήξουν στην εύθραυστη συμφωνία, η Τεχεράνη είχε χτυπήσει το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ζημιές, έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες, ενώ ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

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Ουσιαστικά, η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από την πλήρη κατάπαυση του πυρός από την Χεζμπολάχ, η οποία συνδέεται με το Ιράν, και την εκκένωση όλων των μελών της από τον Νότιο Τομέα Λιτάνι, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ μετά από διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ:

-Η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από την πλήρη διακοπή των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

-Προβλέπεται αποχώρηση όλων των μαχητών της Χεζμπολάχ από την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, την οποία το Ισραήλ θεωρεί ζώνη ασφαλείας.

-Και οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των σχέσεων Ισραήλ-Λιβάνου πρέπει να καθοριστεί αποκλειστικά από τα κυρίαρχα κράτη, απορρίπτοντας παρεμβάσεις από άλλα κράτη ή μη κρατικούς δρώντες.

-Προβλέπεται νέα συνάντηση στις 22 Ιουνίου, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε να «διαχωριστούν» οι συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα, θεωρεί πως ο πόλεμος είναι ένας.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει εάν δεν τερματιστεί παράλληλα και η σύγκρουση στον Λίβανο.

Σε συνέντευξή του στο αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Mayadeen, την οποία κοινοποίησε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη διατηρεί σταθερή θέση υπέρ μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός που θα καλύπτει όλα τα μέτωπα της σύγκρουσης.

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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε επίσης ότι ο τερματισμός του πολέμου πρέπει να συνοδεύεται από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει από τις αρχές Μαρτίου στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Αραγτσί δήλωσε ότι όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, πρέπει να συμμετάσχουν σε εθνικό διάλογο για την επίλυση των εσωτερικών ζητημάτων του Λιβάνου.

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«Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες ανοικοδόμησης θα αρχίσουν μετά το τέλος του πολέμου. Φυσικά, ο λαός και η κυβέρνηση του Ιράν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους φίλους τους στον Λίβανο. Θα κάνουμε ασφαλώς ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λιβανικό λαό», δήλωσε.

Εκτός από τον όρο που θέτει η Τεχεράνη για μια συμφωνία με τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο, επιθυμεί επίσης πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα από το πετρέλαιο, απαλλαγές από τις κυρώσεις στις εξαγωγές αργού πετρελαίου, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια της και συνέχιση της άσκησης πίεσης στο στενό.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δέχεται πιέσεις να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, δήλωσε ότι η κορυφαία προτεραιότητά του είναι να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς. Σε μια συνέντευξη podcast που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην έχει πυρηνικά όπλα και ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Αργότερα χθες Τετάρτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.

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«Αν συμβεί, θα μπορούσε να συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίσει τι αναμένει να συμβεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη εργάζονται για να διαχωρίσουν το ζήτημα του επαναλειτουργίας του στενού από τη σύγκρουση στον Λίβανο.