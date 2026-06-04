Βρετανία: Σε έναν χρόνο η ολοκλήρωση της έρευνας για Άντριου και Μάντελσον στην υπόθεση Επστάιν

Ένας χρόνος θα χρειαστεί πιθανότατα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες των βρετανικών αρχών σε βάρος του νεότερου αδελφού του βασιλιά Καρόλου, του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, καθώς και σε βάρος του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην πρέσβη στις ΗΠΑ, για την υπόθεση Επστάιν, ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής των εισαγγελικών αρχών της Βρετανίας.

Οι Μαουντμπάτεν-Γουίνδορ και Μάντελσον συνελήφθησαν, ξεχωριστά, τον Φεβρουάριο, αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, για τον επιχειρηματία και καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019. Σε κανέναν τους δεν έχει ασκηθεί δίωξη μέχρι στιγμής. Και οι δύο δηλώνουν ότι δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα αλλά «λυπούνται» για τους δεσμούς που διατηρούσαν στο παρελθόν με τον Έπστιν.

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Ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη με την υποψία ότι παρέδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στον Επστάιν την εποχή που ήταν εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις, μεταξύ 2001-2011. Η αστυνομία ερευνά επίσης τις καταγγελίες ότι μια γυναίκα μεταφέρθηκε, για σεξουαλικούς σκοπούς, σε μια κατοικία του το 2010.

Ο Μάντελσον είναι υπό έρευνα μετά τις καταγγελίες περί διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών στον Επστάιν την εποχή που ήταν υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Διευθυντής της Κρατικής Εισαγγελίας Στίβεν Πάρκινσον είπε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η υπόθεση Μάντελσον είναι «περίπλοκη» και «θα ήταν λάθος να επικεντρωθούμε σε ένα μεμονωμένο γεγονός ή μια συναλλαγή».

«Δεν νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να περιμένει κανείς την ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας», πρόσθεσε. «Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν χρειαστεί ένας χρόνος, όχι επειδή δεν είναι επείγουσα, αλλά λόγω της περιπλοκότητας και των διεθνών διαστάσεών της», πρόσθεσε.