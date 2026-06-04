Βλαντιμιρ Πούτιν: «Με αμοιβαίους συμβιβασμούς μπορεί να επιτευχθεί γρήγορη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανία»

Σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία απηύθυνε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εκπροσώπων ξένων μέσων ενημέρωσης, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας είναι εφικτή, χωρίς ωστόσο η Μόσχα να απωλέσει τα εδαφικά της κέρδη στην περιοχή του Ντονμπάς, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την επιχειρησιακή υπεροχή των δυνάμεών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Η ακτινογραφία του μετώπου και οι εδαφικές διεκδικήσεις

Περιγράφοντας την κατάσταση στα πεδία των μαχών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εστίασε στις ελλείψεις του ουκρανικού στρατεύματος και παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία των ρωσικών εδαφικών κερδών.

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Η Ουκρανία χάνει εδάφη. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα έχει παγιώσει τη θέση της στις ανατολικές και νότιες επαρχίες. «Η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία.

Πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια», πρόσθεσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Εξοπλιστική υπεροχή και αμυντικές προκλήσεις

Αναφερόμενος στην αμυντική θωράκιση της Ρωσίας, ο Πούτιν παραδέχτηκε μεν κάποιες αδυναμίες απέναντι στα εχθρικά drones, έσπευσε όμως να υπογραμμίσει τη στρατιωτική και παραγωγική ανωτερότητα της χώρας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς, ορισμένα ουκρανικά drones καταφέρνουν να εισέλθουν στη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους κρουζ και άλλα όπλα που έχει η Ρωσία.

Η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και γίνεται ολοένα και ισχυρότερη», συμπλήρωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παρασκήνιο με τον Τραμπ και το πλαίσιο της συμφωνίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Ρώσου προέδρου στις διπλωματικές επαφές που είχε με την αμερικανική πλευρά τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα.

Ο Πούτιν αποκάλυψε το περιεχόμενο των συζητήσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προϋπόθεση την αμοιβαία υποχωρητικότητα για την άμεση κατάπαυση του πυρός:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα (σ.σ. στη συνάντηση των προέρων ΗΠΑ-Ρωσίας τον Αύγουστο του 2025) ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη.

Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες ενεργειακές συμφωνίες-ορόσημο με την Κίνα

Παράλληλα, Ρώσος πρόεδρος έστειλε σαφή μηνύματα προς τη Δύση, υπογραμμίζοντας τη διαρκή εμβάθυνση των σχέσεων με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των ενεργειακών διαύλων με το Βερολίνο.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με την Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για πλήρη σύμπλευση συμφερόντων, ενώ προανήγγειλε εξελίξεις που θα επηρεάσουν την παγκόσμια σκακιέρα των καυσίμων: «συνεργαζόμαστε πάντα με την Κίνα στον στρατιωτικό τομέα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Παράλληλα, θέλοντας να υποβαθμίσει τις αιτιάσεις της Δύσης περί επιθετικής συμμαχίας, ο κ. Πούτιν συμπλήρωσε: «Έχουμε φιλικές σχέσεις με την Κίνα. Δεν είμαστε εναντίον κανενός, ενεργούμε προς το αμοιβαίο συμφέρον μας. Τα συμφέροντά μας με την Κίνα συμπίπτουν».

«Η Ρωσία και η Κίνα σύντομα θα κάνουν χαρούμενη την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με νέες συμφωνίες», συμπλήρωσε.

Στο μικροσκόπιο του Ρώσου προέδρου βρέθηκε και η Ινδία. Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι οι διπλωματικές κινήσεις της Ουάσιγκτον δεν είναι ικανές να διαταράξουν τους παραδοσιακούς δεσμούς της Μόσχας με την ασιατική χώρα: «Οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ δεν εμποδίζουν τις σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας», δήλωσε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος. «Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με την Ινδία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές προσπάθειες άσκησης πίεσης προς το Νέο Δελχί λόγω της στάσης του απέναντι στη Ρωσία πέφτουν στο κενό, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μάταιη κάθε τέτοια απόπειρα εναντίον του Ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι.

Το «μπαλάκι» στη Γερμανία για τον Nord Stream

Τέλος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μήνυμα με αποδέκτη το Βερολίνο αναφορικά με την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση, σημειώνοντας πως η απόφαση για την επανέναρξη της ροής φυσικού αερίου ανήκει αποκλειστικά στη γερμανική πλευρά.

«Η Γερμανία πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream. Είμαστε έτοιμοι να το προμηθεύσουμε»