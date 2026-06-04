Εύβοια: Φωτιά στο Προκόπι – Δύο οι εστίες μετά από κεραυνούς

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές αρχές της Εύβοιας μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (04/06) σε δασική έκταση, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, η φωτιά εντοπίζεται δυτικά της κοινότητας Πήλι, κοντά στο Προκόπι Ευβοίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση κρίνεται σοβαρή, καθώς οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν δύο ταυτόχρονες εστίες, οι οποίες προκλήθηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα που έπληξε την περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν άμεσα από τα κλιμάκια του Μαντουδίου και της Ιστιαίας, ενώ ενισχύσεις καταφθάνουν και από την κεντρική υπηρεσία της Χαλκίδας.

Λόγω του δύσβατου της περιοχής και του χαρακτήρα της πυρκαγιάς, στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν ενταχθεί και ειδικές μονάδες των δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ), προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο προτού λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μέσα στο δάσος