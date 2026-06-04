Θρίλερ στη Γαλλία: «Η σορός ανήκει σε παιδί και φορούσε τα ίδια ρούχα με την 11χρονη Lyhanna όταν εξαφανίστηκε», λέει ο εισαγγελέας
Ο βασικός ύποπτος και οι έρευνες των Αρχών
Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία.
Επτά ημέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του παιδιού, οι αρχές εντόπισαν τη σορό ενός ανηλίκου σε απομονωμένη αγροτική περιοχή, παγώνοντας την κοινή γνώμη της χώρας που παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις έρευνες.
Το χρονικό
Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, το μακάριο εύρημα εντοπίστηκε από άνδρες της χωροφυλακής στην ανατολική πλευρά του νομού Ζερ.
Η σορός ήταν κρυμμένη μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, το οποίο παρέμενε εγκαταλελειμμένο εδώ και 15 χρόνια, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε. Το σημείο απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την κωμόπολη Φλεράνς, όπου χάθηκαν τα ίχνη της 11χρονης στις 29 Μαΐου.
Αν και η επίσημη ταυτοποίηση εκκρεμεί, ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι τα ρούχα της σορού προσομοιάζουν προκλητικά με εκείνα που φορούσε η Lyhanna την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Η οικογένεια της ανήλικης έχει ήδη ενημερωθεί για τις εξελίξεις, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από δυνάμεις της ασφάλειας για τη συλλογή στοιχείων.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και την ταυτότητα του θύματος αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή τις επόμενες ώρες.
Η εξαφάνιση και ο βασικός ύποπτος
Τα ίχνη της 11χρονης χάθηκαν όταν, μετά το σχολαστικό ωράριο, επιβιβάστηκε στο όχημα του πατέρα μιας φίλης της.
Για τον εντοπισμό της στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση με τη συμμετοχή περισσότερων από 170 χωροφυλάκων και εθελοντών.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει συλληφθεί και αντιμετωπίζεται ως ο βασικός ύποπτος.
Το βαρύ παρελθόν του 41χρονου
Καθώς η δικαστική έρευνα εμβαθύνει, έρχονται στο φως σοβαρές καταγγελίες για το παρελθόν του συλληφθέντος, προκαλώντας οργή στη γαλλική κοινωνία:
- 2020: Απολύθηκε από σχολική μονάδα όπου εργαζόταν ως καθαριστής, λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς και σχέσης με μαθήτρια λυκείου.
- 2024: Κατηγορήθηκε για βιασμό 7χρονου παιδιού, υπόθεση που ωστόσο αρχειοθετήθηκε, αλλά πλέον ανασύρεται για επανεξέταση.
- Άλλες καταγγελίες: Εκκρεμούν δύο ακόμη καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με τις οικογένειες των θυμάτων να καταγγέλλουν ολιγωρία των αρχών κατά το παρελθόν.
Οι γαλλικές αρχές τηρούν στάση αναμονής μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, με τη χώρα να βρίσκεται μπροστά σε μια διαφαινόμενη εθνική τραγωδία.
πηγή στην Google
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