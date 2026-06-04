Σάρον Στόουν: Η εφιαλτική επίθεση που την άφησε με κατάγματα και το τέλος του γάμου της μετά τη μαστεκτομή

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση που προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον προχώρησε η Σάρον Στόουν, αποκαλύπτοντας μια εφιαλτική σωματική επίθεση που δέχτηκε στο παρελθόν.

Η 68χρονη εμβληματική πρωταγωνίστρια του «Βασικού Ενστίκτου» και πρόσφατη προσθήκη στο καστ της επιτυχημένης σειράς Euphoria, μίλησε ανοιχτά στο podcast του Ντέιβιντ Μπενιόφ, «The Person Who Believed in Me», περιγράφοντας πώς η βία αυτή άφησε τον θώρακά της κατεστραμμένο και γεμάτο ουλές.

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Η ηθοποιός ανακάλεσε τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της, εστιάζοντας στη σύγχυση που επικρατούσε στον χώρο όταν συνήλθε.

«Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω γι’ αυτό. Με χτύπησαν από πίσω. Δεν ήξερα πραγματικά μέχρι 10 χρόνια αργότερα τι μου είχε συμβεί, επειδή ξύπνησα. Ήμουν αναίσθητη στο πάτωμα», εξομολογήθηκε.

«Οι δύο καναπέδες ήταν στο πλάι, το τραπεζάκι του καφέ ήταν ανακατεμένο παντού, ήταν κάπως ανάποδα, ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπεζάκι του καφέ ήταν παντού στο πάτωμα, και δεν ήξερα πώς βρέθηκα εκεί», πρόσθεσε.

Η πραγματική έκταση της σωματικής βλάβης αποκαλύφθηκε μια ολόκληρη δεκαετία αργότερα. Κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων σε κλινική της Καλιφόρνια για την αντιμετώπιση χρόνιων ενοχλήσεων στον αυχένα και στον ώμο, η Στόουν έλαβε προποφόλη.

Τα ευρήματα των ακτινογραφιών σόκαραν το ιατρικό προσωπικό, καθώς έδειξαν ότι ο θώρακάς της έφερε πολλαπλά κατάγματα, τα οποία είχαν επουλωθεί λανθασμένα με την πάροδο του χρόνου.

Ο θεράπων ιατρός την ενημέρωσε αμέσως ότι τα τραύματα αποτελούσαν ξεκάθαρα προϊόν εγκληματικής ενέργειας και κακουργηματικής πράξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γίνει καταγγελία στις αρχές.

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Υπό την επήρεια του φαρμάκου, η ιατρική ομάδα κατάφερε να την επαναφέρει νοητικά στο περιστατικό, βοηθώντας την να συνειδητοποιήσει τι είχε υποστεί.

Αν και διέθετε το νομικό δικαίωμα να κινηθεί δικαστικά, η ηθοποιός επέλεξε τελικά να μην προχωρήσει σε επίσημη δίωξη, συνεκτιμώντας τον αντίκτυπο στη δημόσια εικόνα της αλλά και τις νομικές δυσκολίες.

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«Είμαι αρκετά σίγουρη για το ποιος μου το έκανε, αλλά είμαι αρκετά σίγουρη ότι θα είχα δύσκολη στιγμή στο δικαστήριο μια δεκαετία αργότερα. Είμαι αρκετά σίγουρη ότι είχε αρκετά περιστασιακά στοιχεία για να στήσω κάπως μια υπόθεση, αλλά δεν ήθελα αυτό να είναι η κληρονομιά μου», εξήγησε.

Όταν ρωτήθηκε, αν το περιστατικό αφορούσε κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας, η ίδια απάντησε πως δεν έχει την ελευθερία να μιλήσει. Σημείωσε, ωστόσο, ότι εκείνη την περίοδο ήταν παντρεμένη με έναν ισχυρό άνδρα του Τύπου (σημειώνεται ότι η ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον ερευνητή δημοσιογράφο Φιλ Μπρόνσταϊν από το 1998 έως το 2004).

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Η μάχη με την υγεία της και η ρήξη στον γάμο της

Παράλληλα, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε και στη δύσκολη μάχη που έδωσε με την υγεία της, όταν διαγνώστηκε με έναν τεράστιο όγκο στο στήθος, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή.

Αυτή η περιπέτεια, όπως εξομολογήθηκε, σηματοδότησε και το οριστικό τέλος του γάμου της, καθώς ο τότε σύζυγός της αποστασιοποιήθηκε συναισθηματικά, επικρίνοντας τις αποφάσεις της.

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«Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε “Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος”.

Είπα “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε “Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα “Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι”», περιέγραψε.

«Ο σύζυγός μου είπε “Αυτό είναι γελοίο”, και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήσαν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε “αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω”.

“Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», σημείωσε.

Τελικά, η ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο για τη διενέργεια βιοψίας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τελικά πως δεν επρόκειτο για κακοήθεια.

«Πήγα στο νοσοκομείο, με άνοιξαν, έβγαλαν το μισό της αριστερής πλευράς και όταν συνήλθα ήταν 12 άτομα πάνω από το κρεβάτι μου και άνοιξα τα μάτια μου, αναρωτήθηκα τι συνέβαινε και μου είπαν ότι δεν είχα καρκίνο. Τους είπα “Σας το είπα, το ξέρω”. Μου έλεγαν “Είναι απίστευτο”», κατέληξε.