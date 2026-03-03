Τραμπ στη συνάντηση με Μερτς: Το Ιράν δεν έχει πια ναυτικό, αεροπορία και αεράμυνα – Τι είπε για Ισπανία και Βρετανία

Συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχαν οι πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς το απόγευμα της Τρίτης 3/3.

Συγκεκριμένα, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δυο ακολούθησαν οι κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους στην αίθουσα του Λευκού Οίκου. Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «φίλο μου» τον Μερτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν και δήλωσε ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» όταν συζήτησε για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

«Δεν έχουν ναυτικό. Έχει εξουδετερωθεί. Δεν έχουν αεροπορία. Έχει εξουδετερωθεί. Δεν έχουν σύστημα ανίχνευσης από αέρος, αυτό έχει εξουδετερωθεί. Το ραντάρ τους έχει εξουδετερωθεί. Και σχεδόν τα πάντα έχουν εξουδετερωθεί», δήλωσε ο πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τα πάμε πολύ καλά. Έχουμε έναν εξαιρετικό στρατό και κάνουν φανταστική δουλειά».

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι ξεκίνησε την εκστρατεία επειδή πίστευε ακράδαντα ότι το Ιράν θα επιτίθετο πρώτο, με βάση τον τρόπο που εξελίσσονταν οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Αν μη τι άλλο, μπορεί να ανάγκασα το Ισραήλ να παρέμβει», είπε.

Επέκρινε την αντίδραση του Ιράν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιτίθεται σε χώρες που «δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συμβαίνει». Κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι πλήττει μόνο πολιτικούς στόχους – κάτι που το Ιράν αρνείται.

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι νέες επιθέσεις στόχευσαν μια άλλη ομάδα Ιρανών ηγετών, υποστηρίζοντας ότι ο αντίκτυπος φαίνεται «αρκετά σημαντικός».

«Υπήρξε ένα ακόμη πλήγμα σήμερα στη νέα ηγεσία, και φαίνεται ότι ήταν αρκετά σημαντικό», είπε από το Οβάλ Γραφείο. «Έτσι, δέχονται πολύ σκληρό πλήγμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιος από την ηγεσία του Ιράν έγινε στόχος ή πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις. Η επίθεση ήρθε μετά από δηλώσεις αξιωματούχων ότι μια αρχική μπαράζ πυραύλων το Σαββατοκύριακο σκότωσε 49 Ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τραμπ σε Στάρμερ: «Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ»,

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ερωτάται για την απάντηση άλλων συμμάχων των ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ο Τραμπ σημείωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τη θέση της Ισπανίας στο θέμα και δήλωσε: «Θα ακυρώσουμε όλους τους εμπορικούς δεσμούς μαζί της».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με τα Νησιά Τσάγκος, λέει: «Αυτό το νησί για το οποίο διαβάζετε, η μίσθωση, για οποιονδήποτε λόγο, το μίσθωσε, κάποιος ήρθε και του το πήρε».

«Και μας πήρε τρεις, τέσσερις μέρες για να καταλάβουμε πού μπορούμε να προσγειωθούμε, θα ήταν πολύ πιο βολικό να προσγειωθούμε εκεί σε αντίθεση με το να πετάμε πολλές επιπλέον ώρες.» «Είμαστε λοιπόν πολύ έκπληκτοι. Δεν έχουμε να κάνουμε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ», λέει για τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι τα Νησιά Τσάγκος – επίσημα γνωστά ως Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού – βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό και η Βρετανία τα ελέγχει από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Παρά το γεγονός ότι προηγουμένως εξέφρασε την υποστήριξή του, ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα τον πρωθυπουργό Στάρμερ να ακυρώσει μια συμφωνία που θα έβλεπε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραχωρεί την κυριαρχία του εδάφους στον Μαυρίκιο και να πληρώνει ένα μέσο κόστος 101 εκατομμυρίων λιρών ετησίως για την εκμίσθωση μιας κοινής στρατιωτικής βάσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο μεγαλύτερο νησί.