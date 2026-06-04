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Κουβέιτ: Η στιγμή της επίθεσης ιρανικού drone στο αεροδρόμιο – Δείτε βίντεο

Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες ο τραγικός απόλογισμός

Κουβέιτ: Η στιγμή της επίθεσης ιρανικού drone στο αεροδρόμιο – Δείτε βίντεο
Αλέξανδρος Τσάκος

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ η επίθεση ιρανικού drone που σκόρπισε τον θάνατο και τον πανικό στην χώρα του Περσικού χθες (3/6).

Η πολιτική αεροπορία έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την στιγμή της επίθεσης που πραγματικά σοκάρει. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και ανέφερε ότι προκάλεσε «απώλεια ζωών, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές». 

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Από την επίθεση ένα άτομο έχασε την ζωή του, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες όπως επίσης και οι μεγάλες καταστροφές σε υλικές υποδομές. Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατηγορίες εκατέρωθεν για την επίθεση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι το αεροδρόμιο χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Να σημειωθεί ότι σε νοσοκομεία του Κουβέιτ μεταφέρθηκαν 63 τραυματίες με αρκετούς από αυτούς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

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