Κουβέιτ: Η στιγμή της επίθεσης ιρανικού drone στο αεροδρόμιο – Δείτε βίντεο

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ η επίθεση ιρανικού drone που σκόρπισε τον θάνατο και τον πανικό στην χώρα του Περσικού χθες (3/6).

Η πολιτική αεροπορία έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την στιγμή της επίθεσης που πραγματικά σοκάρει. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και ανέφερε ότι προκάλεσε «απώλεια ζωών, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές».

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Από την επίθεση ένα άτομο έχασε την ζωή του, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες όπως επίσης και οι μεγάλες καταστροφές σε υλικές υποδομές. Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατηγορίες εκατέρωθεν για την επίθεση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι το αεροδρόμιο χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot. اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة



The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K June 3, 2026

Να σημειωθεί ότι σε νοσοκομεία του Κουβέιτ μεταφέρθηκαν 63 τραυματίες με αρκετούς από αυτούς να είναι σοβαρά τραυματισμένοι.