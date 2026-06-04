Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που μπαίνουν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης – Οι προειδοποιήσεις των αρχών και οι “νυχτερινές εξαφανίσεις”

Ερωτήματα επικρατούν για τους ανθρώπους των… υπονόμων της Νέας Υόρκης που έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αρχές της μητρόπολης των ΗΠΑ.

Το φαινόμενο πραγματικά προκαλεί τρομερή εντύπωση. Ειδικότερα, άγνωστοι κατεβαίνουν νύχτα στους υπονόμους και επανεμφανίζονται ώρες αργότερα από φρεάτια σε διαφορετικές γειτονιές. Τα ερωτήματα αυτά απασχολούν κατοίκους και αρχές, καθώς μια σειρά από παράξενα βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει δώσει τροφή σε θεωρίες συνομωσίας.

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Η Washington Post σχολίασε σκωπτικά το φαινόμενο διερωτώμενη αν πρόκειται για «ανθρώπους-τυφλοπόντικες», «κυνηγούς κροκοδείλων» ή ακόμη και για τους… αδελφούς Μάριο σχολιάζοντας βίντεο που δείχνει ανθρώπους να μπαίνουν στο εκτεταμένο αποχετευτικό δίκτυο της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης έχουν ήδη απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι η είσοδος στους υπονόμους είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθεί ποιοι είναι οι άγνωστοι και ποιος είναι ο σκοπός τους.

Από τις 5 Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τρία παρόμοια περιστατικά στις περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις ή να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Τα επίμαχα βίντεο

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ομάδες ανθρώπων να κατεβαίνουν σε φρεάτια και να παραμένουν για ώρες κάτω από το έδαφος πριν ξαναβγούν στην επιφάνεια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου στην Αστόρια του Κουίνς. Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, κάμερες κατέγραψαν άτομα εξοπλισμένα με αδιάβροχες μπότες και φακούς να ανοίγουν ένα φρεάτιο και να εισέρχονται στο αποχετευτικό δίκτυο.

Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στην περιοχή, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τους αγνώστους. What is going on in the sewers of New York City? It's a question locals and officials are trying to answer as people have been seen popping in and out of the ground.



“Seven grown adults going down there? Got to be something, man,” a local said. https://t.co/6OqhYvHY57 pic.twitter.com/JhgCuRYvCq ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 4, 2026

Ο ίδιος και οι εργαζόμενοί του κάλεσαν αμέσως το 911, ενώ μετέφεραν μέσα στο γκαράζ τα οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο, φοβούμενοι ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί απρόβλεπτα.

Τα σενάρια για τους υπονόμους της Νέας Υόρκης

Μετά το περιστατικό στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, καταγράφηκαν ακόμη δύο παρόμοιες περιπτώσεις στο Μπρούκλιν, εντείνοντας το μυστήριο γύρω από τις υπόγειες «εξαφανίσεις» των αγνώστων.

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Την Τρίτη (02.06.2026), στη πολυσύχναστη διασταύρωση του Γουίλιαμσμπεργκ όπου εντοπίστηκε η δεύτερη ομάδα, ο κάτοικος της περιοχής Άντονι Πέρντι δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι άγνωστοι κατέβηκαν στους υπονόμους απλώς από περιέργεια ή για εξερεύνηση.

«Έμοιαζαν να ψάχνουν κάτι σημαντικό, ίσως χρήματα ή να σχεδίαζαν να κάνουν κακό σε κάποιον», είπε. «Δεν πρόκειται για παιχνίδι ή διασκέδαση. Μιλάμε για επτά ενήλικες ανθρώπους που κατεβαίνουν εκεί κάτω μέσα στη νύχτα. Κάτι πρέπει να συμβαίνει, φίλε».

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Mystery Sewer Spelunkers Caught on Camera in Brooklyn and Queens, Leaving NYC Baffled



A series of bizarre sightings of people popping in and out of New York City’s vast subterranean sewer system has the city wondering what exactly is going on, with police now probing the… pic.twitter.com/imRgW8qYZu— The Epoch Times (@EpochTimes) June 3, 2026

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρά τους. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των διωκτικών αρχών, η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οι εισβολείς αναζητούν αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα, είτε κατά λάθος είτε έπειτα από εγκληματικές ενέργειες.

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«Πρέπει να μάθουμε ποιοι ήταν και τι ακριβώς έκαναν εκεί κάτω», δήλωσε ο πρώην διοικητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και αναλυτής θεμάτων ασφάλειας, Τζον Μόναχαν.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι οι υπόνομοι της Νέας Υόρκης κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Το δίκτυο μπορεί να περιέχει τοξικά και δυνητικά θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, ξαφνικές πλημμύρες και άλλες παγίδες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για όποιον επιχειρήσει να κινηθεί εκεί χωρίς εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάλληλο εξοπλισμό.

Το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δεν έδειξαν ζημιές στις υποδομές των αποχετεύσεων, ενώ η αστυνομία τονίζει ότι δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης απειλής για τη δημόσια ασφάλεια.