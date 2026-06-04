Λάρισα: Συνελήφθη 21χρονος που κουτούλησε αστυνομικό και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Σε σύλληψη μετατράπηκε ο έλεγχος ενός 21χρονου το βράδυ της Τετάρτης στη Λάρισα, μετά από βίαιο επεισόδιο που χσημειώθηκε μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο της πόλης.

Η υπόθεση ξεκίνησε στους δρόμους της Λάρισας, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν τον νεαρό για έλεγχο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς καθώς και ένα πιστόλι-αντίγραφο (ρεπλίκα)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε αμέσως μετά τη μεταγωγή του 21χρονου στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Εκεί, ο νεαρός εκδήλωσε εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε αναίτια σε αστυνομικό, καταφέροντάς του χτύπημα με το κεφάλι (κουτουλιά) στο πρόσωπο.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο χείλος και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 21χρονος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με τις κατηγορίες να αφορούν τόσο την παράνομη οπλοκατοχή όσο και την επίθεση κατά των αστυνομικών αρχών.