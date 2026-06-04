Νίκος Μέλλος: «Τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό» – H εξομολόγηση για τη «μάχη» με τον καρκίνο
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση
Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα δραματική σειρά του σταθμού, «Το τελευταίο νησί».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός πρωταγωνιστής μοιράστηκε με τους παρουσιαστές και το τηλεοπτικό κοινό την πρόσφατη, σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, συγκινώντας με το θάρρος και την ειλικρίνειά του.
Η διάγνωση και η αντιμετώπιση
Αναφερόμενος στην αρχή αυτής της δύσκολης διαδρομής, ο Νίκος Μέλλος περιέγραψε πώς μια απλή ενόχληση τον οδήγησε στους γιατρούς, όπου και ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση του καρκίνου.
«Η αλήθεια είναι ότι η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά από την αρχή της. Γύρω στις 15 του μήνα είχα μια ενόχληση και είπα να το κοιτάξω. Η ενόχληση τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό. Ήταν ένας καρκίνος, τον αφαίρεσα και πλέον είμαι πολύ καλά», εξομολογήθηκε.
Η αξία των δικών του ανθρώπων
Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη που έλαβε από το περιβάλλον του, εξηγώντας πώς η κατάσταση αυτή τον ανάγκασε να ρίξει τις άμυνές του και να δεχτεί τη φροντίδα τους.
«Πάντα εκτιμούσα την οικογένεια και τους φίλους μου, είμαστε πολύ δεμένοι. Ήμασταν και θα είμαστε. Είδα όμως πως είναι να παίρνεις πραγματικά δύναμη από τους δικούς σου ανθρώπους, αυτό δεν το είχα ξαναδεί.
Δεν επέτρεπα ποτέ να είμαι ευάλωτος, το είχα από μικρός αυτό. Το επέτρεψα, με φρόντισαν πολύ και πραγματικά. Αφέθηκα. Δεν γινόταν και διαφορετικά».
Η εσωτερική δύναμη και η αλλαγή στάσης
Κλείνοντας, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην εσωτερική διαδικασία που ακολούθησε για να διαχειριστεί την ασθένεια, επισημαίνοντας τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της θετικής ψυχολογίας:ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
«Επειδή πολλά χρόνια είμαι άδικος και αυστηρός με τον εαυτό μου, είπα ότι “το έχεις, είσαι δυνατός” και έγινε αλήθεια. Δηλαδή με έπεισα στ’ αλήθεια ότι είμαι δυνατός και το πήρα όλο στην πλάκα».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις