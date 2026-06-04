Νίκος Μέλλος: «Τελικά ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό» – H εξομολόγηση για τη «μάχη» με τον καρκίνο

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο ηθοποιός Νίκος Μέλλος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα δραματική σειρά του σταθμού, «Το τελευταίο νησί».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός πρωταγωνιστής μοιράστηκε με τους παρουσιαστές και το τηλεοπτικό κοινό την πρόσφατη, σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, συγκινώντας με το θάρρος και την ειλικρίνειά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση

Αναφερόμενος στην αρχή αυτής της δύσκολης διαδρομής, ο Νίκος Μέλλος περιέγραψε πώς μια απλή ενόχληση τον οδήγησε στους γιατρούς, όπου και ήρθε αντιμέτωπος με τη διάγνωση του καρκίνου.