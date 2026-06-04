Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρέσυρε πεζή (Βίντεο)

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στην Καλλιθέα όταν ένας οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν παρέσυρε μια πεζή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στις οδούς Θησέως και Σπάρτης όταν μια πεζή παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

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Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ενώ και η πεζή τραυματίστηκε αλλά ακόμα δεν είναι γνωστή η κατάσταση της.