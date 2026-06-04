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Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρέσυρε πεζή (Βίντεο)

Τραυματίστηκε και η γυναίκα

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μηχανής που παρέσυρε πεζή (Βίντεο)
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4/6 στην Καλλιθέα όταν ένας οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν παρέσυρε μια πεζή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ στις οδούς Θησέως και Σπάρτης όταν μια πεζή παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

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Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του ενώ και η πεζή τραυματίστηκε αλλά ακόμα δεν είναι γνωστή η κατάσταση της.

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