Σκληρά αντίποινα των ΗΠΑ στο Ιράν για την κατάρριψη του Apache – Στο στόχαστρο της Τεχεράνης και χώρες του Κόλπου

Στο κατώφλι γενικευμένης παραμένει η Μέση Ανατολή, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache που πραγματοποιούσε περιπολία στο Στενό του Ορμούζ.

Τις τελευταίες ώρες, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν ως αντίποινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου.

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Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε σε Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ για αναχαίτιση πυραύλων και drones μετά από ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις.

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απηύθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως αντίποινα για την κατάρριψη του Apache

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι «οι δυνάμεις του άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις αυτοάμυνας κατά του Ιράν».

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίδραση στην «χθεσινή κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ». U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian…— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή σήμερα το βράδυ.

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Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό drone του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ανέμενε να εξαπολυθεί «πολύ δυνατή» ανταπόδοση μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του ABC News.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο διευκρίνισε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους και drones κατά αμερικανικών στόχων

Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), η οποία δημοσιεύθηκε στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι πραγματοποιούν αντίποινα κατά του Ιράν, μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

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Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, εκρήξεις ακούστηκαν στις ιρανικές πόλεις Σιρίκ και Μιναμπ, καθώς και στο νησί Κεσμ, εν μέσω της κλιμακούμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Ιράν: Η κατάσταση κοντά στα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον ήρεμη μετά τις επιθέσεις

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι οι επιθέσεις κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, έχουν σταματήσει, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

«Η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη», ανέφερε το IRIB σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση ή τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ , ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων και στρατιωτικών ανακοινώσεων.

Αραγτσί: Ο στρατός του Ιράν «δεν θα αφήσει καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη»

Νωρίτερα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε ότι θα υπάρξει ανταπάντηση των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache. Despite its defeats on the battlefield, the U.S. opted to test our determination.



Our Powerful Armed Forces will leave no attack or threat unanswered.



Leave our region if you want to be safe.



History of the Persian Gulf has many chapters on dire fates of intruding outsiders. pic.twitter.com/O17GGtklxA— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση με drones εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων κατά μήκος των ακτών του Ιράν στο στενό του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, διαμηνύοντας πως επίκεινται ακόμη «πιο δυνατές» ενέργειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σε ανταπόδοση για τις αμερικανικές επιθέσεις στη Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, που «προκάλεσαν ζημιές σε πυλώνα τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δυο δεξαμενές νερού στην πόλη», το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ, το αρχηγείο του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Ιορδανία αναχαίτισε 5 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την αλ-Αζράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας δήλωσαν την Τετάρτη ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν πέντε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την περιοχή αλ-Αζράκ στην Ιορδανία.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι τα συντρίμμια από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος, αλλά δεν προκάλεσαν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν τέσσερις θέσεις στην αμερικανική βάση αλ-Αζράκ στην Ιορδανία χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Η αεράμυνα του Κουβέιτ «αναχαίτισε εχθρικούς εναέριους στόχους»

Τα συστήματα αεράμυνας του Κουβέιτ «αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους», δήλωσε τα ξημερώματα το Γενικό Επιτελείο του Στρατού του Κουβέιτ.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο στρατός προέτρεψε τους κατοίκους να «τηρούν τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνουν πληροφορίες από εξουσιοδοτημένες επίσημες πηγές».

Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στην Τύρο

Τουλάχιστον 11 νεκροί και 44 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δύο ισραηλινών πληγμάτων χθες Τρίτη στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ειδικότερα, ισραηλινή επίθεση στην τοποθεσία Αλ Μπας στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Είχε προηγηθεί αεροπορικό πλήγμα στη συνοικία Αλ Μασάκεν της Τύρου, με απολογισμό οκτώ νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.