Μέση Ανατολή: Στα ύψη η ένταση στον Περσικό – Επίθεση των ΗΠΑ σε εμπορικό πλοίο, Ιρανικά πλήγματα σε Μπαχρέιν και Ιορδανία

Η Μέση Ανατολή έχει τυλιχθεί στις φλόγες τα τελευταία 24ωρα καθώς ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο, ενώ το μέτωπο πλέον μεταφέρεται και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν απηύθυναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρύνουν το προσωπικό τους από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την αμερικανική βάση Ουνταϊρί στο Κουβέιτ, καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ανακοίνωσαν και επίθεση σε παρατηρητήριο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

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Στο μεταξύ, η CENTCOM γνωστοποίησε ότι το δεξαμενόπλοιο M/T Lavine επλήγη στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας πως είχε επιχειρήσει κατ’ επανάληψη να παραβιάσει τον ιρανικό ναυτικό αποκλεισμό.

Το Μπαχρέιν και η Ιορδανία ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, ενώ στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού υπό αμερικανική ηγεσία κατέρριψαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφεραν εκρηκτικά.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν μυστικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Εφόσον επιβεβαιωθούν, πρόκειται για τα πρώτα άμεσα στρατιωτικά αντίποινα των δύο χωρών κατά της Τεχεράνης.

Στο μεταξύ, το μέτωπο της κρίσης διευρύνθηκε και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που συνιστούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, ο υποπτέραρχος Τούρκι αλ Μάλικι.

Ο συνασπισμός απάντησε «αποφασιστικά και δυναμικά» πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, αφότου «οι τρομοκρατικές τους δυνάμεις στοχοποίησαν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση του υποπτεράρχου Τούρκι αλ Μάλικι στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί.