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Γερμανία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στο Βερολίνο – Ένας νεκρός και 29 τραυματίες

Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας την αιματηρή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση για την Ημέρα της Οδού Christopher στο Βερολίνο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές αναζητούν τον φερόμενο δράστη.

Γερμανία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση στο Βερολίνο – Ένας νεκρός και 29 τραυματίες
Πορεία μνήμης στο Βερολίνο μετά τη φονική επίθεση στο Berlin Pride (Christopher Street Day). Οι γερμανικές αρχές αναζητούν τον ύποπτο, Αμπντούλ Μπ., ενώ η υπόθεση ερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια. (EPA / Clemens Bilan)
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Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην επίθεση με αυτοκίνητο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/7) στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

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Από όσα έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής, η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του Berlin Pride, δηλαδή της ετήσιας διοργάνωσης Christopher Street Day (CSD), που αποτελεί το μεγαλύτερο Pride της Γερμανίας και μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ευρώπη.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Ο κ. Ντόμπριντ επιβεβαίωσε ότι οι αρχές αναζητούν τον 21χρονο Γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές λόγω ποινικών αδικημάτων και, όπως ανέφερε, για την εγγύτητά του με την ισλαμιστική σκηνή.

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Ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής, Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος αναζητείται

Όπως έγινε γνωστό, ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε 22 μήνες φυλάκιση με αναστολή, παρακολουθούσε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης, ενώ ο εισαγγελέας είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης αναστολής.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ακόμη ότι, αφού εγκατέλειψε το όχημα, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη Γερμανία

Μετά την επίθεση, τα ομόσπονδα κρατίδια έλαβαν οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε όσες αφορούν τους εορτασμούς της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο εκδήλωσης επιθέσεων από πιθανούς μιμητές.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και συνοριακά περάσματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Der Spiegel, έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι στα σύνορα με την Πολωνία και τη Δανία, καθώς και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν προς αυτές τις χώρες, καθώς οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ύποπτος να επιχειρήσει να διαφύγει στο εξωτερικό.

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