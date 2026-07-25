Τραμπ: Σχολίασε την μεταγραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους 76ερς- “Ίσως να είναι ρατσιστής”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την μεταγραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ερς και αναφέρθηκε στην σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στην ιστορία του NBA.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμάει τον «βασιλιά» ή τον Μάικλ Τζόρνταν χαρακτηρίζοντας τον Τζέιμς ρατσιστή!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ