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Τραμπ: Σχολίασε την μεταγραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους 76ερς- “Ίσως να είναι ρατσιστής”

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Φιλαδέλφεια

Τραμπ: Σχολίασε την μεταγραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους 76ερς- “Ίσως να είναι ρατσιστής”
ABACAPRESS POOL
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για την μεταγραφή του Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ερς και αναφέρθηκε στην σύγκριση με τον Μάικλ Τζόρνταν για τον τίτλο του καλύτερου παίκτη στην ιστορία του NBA.

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμάει τον «βασιλιά» ή τον Μάικλ Τζόρνταν χαρακτηρίζοντας τον Τζέιμς ρατσιστή!

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«Ο Τζόρνταν είναι φίλος μου, παίζουμε γκολφ μαζί, είναι πολύ καλός τύπος. Ίσως ο ΛεΜπρον να είναι ρατσιστής. Αλλά ίσως να μην του αρέσει ο Τραμπ. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν μόνο οι άνθρωποι που μου αρέσουν, οπότε θα έλεγα, Μάικλ Τζόρνταν μέχρι τέλους».

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