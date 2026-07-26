Ισπανία: «Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της πρόσφατης ιστορίας» μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη – 75.000 εκτοπισμένοι

Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, αποτελεί «τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Αχέσεν.

Η υπουργός έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και το μέγεθος της καταστροφής.

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75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, αλλά και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.