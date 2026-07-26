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Ισπανία: «Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της πρόσφατης ιστορίας» μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη – 75.000 εκτοπισμένοι

Τη φωτιά στην Άβιλα χαρακτήρισε ως τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά της πρόσφατης ιστορίας της Ισπανίας η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Σάρα Αχέσεν, ενώ δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ισπανία: «Η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της πρόσφατης ιστορίας» μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη – 75.000 εκτοπισμένοι
Καμένο σπίτι και όχημα στο χωριό Μπουργκοόνδο της επαρχίας Άβιλα, στην κεντρική Ισπανία. (EPA / Raul Sanchidrian)
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Η πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή της Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, αποτελεί «τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Αχέσεν.

Η υπουργός έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και το μέγεθος της καταστροφής.

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75.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στα περίχωρα της Μαδρίτης και σε γειτονικές περιοχές της πρωτεύουσας, αλλά και στη Βαλένθια, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

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ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης
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ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης

Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Ισπανία ρίχτηκαν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, τα οποία επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, δυτικά της Μαδρίτης. Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις.

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ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης
ΔΙΕΘΝΗ

ΒΙΝΤΕΟ: Τα ελληνικά Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία – Επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης

Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Ισπανία ρίχτηκαν τα δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, τα οποία επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, δυτικά της Μαδρίτης. Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις.

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