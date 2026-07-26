Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στο Berlin Pride

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Berlin Pride (Christopher Street Day), σύμφωνα με τη Ραδιοφωνία Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (rbb).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Σπαντάου, στα βορειοδυτικά του Βερολίνου.

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Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων “μικρών κήπων” στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου). Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, πέθανε επιτόπου», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Είχε προηγηθεί ανθρωποκυνηγητό

Οι γερμανικές αρχές είχαν εξαπολύσει από το βράδυ του Σαββάτου μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του υπόπτου, μετά την επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση του Berlin Pride, η οποία στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 29 ανθρώπων, εκ των οποίων τρεις σοβαρά.

Νωρίτερα, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ είχε χαρακτηρίσει την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια», ενώ οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του δράστη.