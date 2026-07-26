ΑΕΚ: Νίκη 3-2 επί της Τσβόλε με πρωταγωνιστή Βάργκα – «Περιμένω δύο παίκτες», δήλωσε ο Νίκολιτς
Η ΑΕΚ έκλεισε με νίκη το φιλικό απέναντι στην Τσβόλε, επικρατώντας με 3-2 στην Ολλανδία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και χάρισε την ανατροπή στην Ένωση.
Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα στο τέταρτο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας, επικρατώντας με 3-2 της Τσβόλε στην Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 33ο λεπτό με τον Κοϊτά, όμως οι Ολλανδοί γύρισαν μέσα σε 5 λεπτά το παιχνίδι στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με γκολ των Φαν ντερ Χαρ (51′) και Ράιζινγκερ (56′). Η απάντηση της Ένωσης ήταν άμεση, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα να ισοφαρίζει με κεφαλιά στο 68′ και να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 87′, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.
Νίκολιτς: «Χρειαζόμαστε μέσους»
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση του ρόστερ παραμένει προτεραιότητα.
«Περιμένω δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες. Χρειαζόμαστε μέσους», ανέφερε ο τεχνικός της ΑΕΚ, δείχνοντας ότι οι μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας δεν έχουν ολοκληρωθεί.
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