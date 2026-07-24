Εκτός ελέγχου ο πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν, “οδεύουμε στο αδιανόητο” – “Φωτιά” οι τιμές του πετρελαίου

Εκτός ελέγχου οδεύει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και το πετρέλαιο γύρω από τα 100 δολάρια.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσε επιτυχώς» νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, για «13η συνεχόμενη νύχτα», ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, λίγο κάτω αλλά πάντως κοντά στο επίπεδο των 100 δολαρίων, ψυχολογικό όριο που ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Η κατάσταση οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου»

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον «ιρανικών στρατιωτικών στόχων» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων προκειμένου να λογοδοτήσει το Ιράν και να μειωθούν οι απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νότιου Ιράν καθώς και στο νησί Κεσμ, σε μικρή απόσταση από το στενό του Ορμούζ.

Ο ιρανικός στρατός ορκίστηκε από την άλλη πως θα συνεχίσει τα «αντίποινα» όσο «παρατείνονται» οι αμερικανικές επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Κουβέιτ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε επιθέσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ο στρατός της Ιορδανίας από την πλευρά του λόγο για δέκα πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν εναντίον του βασιλείου σε 24 ώρες, διαβεβαιώνοντας πως αναχαιτίστηκαν εννιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε από την πλευρά του το Ιράν και τους Χούθι με μεγάλης κλίμακας «στρατιωτική τιμωρία».

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες το πρωί ότι έγιναν δυο βομβαρδισμοί στην Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία, και στη Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι ένδεκα, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλοι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν σε παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ ιρανικό πρακτορείο έκανε λόγο νωρίτερα χθες βράδυ για αμερικανικό πύραυλοι που εκτοξεύτηκε εναντίον της νήσου Κεσμ, κοντά στο Ορμούζ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στηλίτευσε χθες βράδυ την «παράλογη» συμπεριφορά των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», βρίσκεται στα όρια του «αδιανόητου», προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία — τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο.

Τραμπ: Οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από τα ιρανικά κεφάλαια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Από τώρα και μέχρο νεοτέρας, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Όπως προσθέτει, «αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά πάντως, αυτό είναι το ακριβοδίκαιο».

Εκτός ελέγχου οδεύει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με νέα αμερικανικά πλήγματα, επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα και το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια.

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσε επιτυχώς» νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, για «13η συνεχόμενη νύχτα», ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθι, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, εκτοξεύοντας την τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια χθες.

Η νέα επιχείρηση του αμερικανικού στρατού, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις των Χούθι κατά σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνει τους φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Η τιμή του πετρελαίου κυμαινόταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, λίγο κάτω αλλά πάντως κοντά στο επίπεδο των 100 δολαρίων, ψυχολογικό όριο που ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν – Η κατάσταση οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου»

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον «ιρανικών στρατιωτικών στόχων» τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων προκειμένου να λογοδοτήσει το Ιράν και να μειωθούν οι απειλές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ). Newly released footage of US forces bombing Iranian targets for the 13th night in a row.



Strikes can be seen targeting Iranian missile launchers and small boats. pic.twitter.com/rcmircuDdP— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 24, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες πόλεις κατά μήκος του νότιου Ιράν καθώς και στο νησί Κεσμ, σε μικρή απόσταση από το στενό του Ορμούζ.

Ο ιρανικός στρατός ορκίστηκε από την άλλη πως θα συνεχίσει τα «αντίποινα» όσο «παρατείνονται» οι αμερικανικές επιθέσεις.

Το Κουβέιτ αναφέρθηκε χθες βράδυ σε επιθέσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ο στρατός της Ιορδανίας από την πλευρά του λόγο για δέκα πυραύλους και drones που εξαπολύθηκαν εναντίον του βασιλείου σε 24 ώρες, διαβεβαιώνοντας πως αναχαιτίστηκαν εννιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε από την πλευρά του το Ιράν και τους Χούθι με μεγάλης κλίμακας «στρατιωτική τιμωρία».

Ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν χθες το πρωί ότι έγιναν δυο βομβαρδισμοί στην Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται λιμάνι και ο μοναδικός ιρανικός πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός σε λειτουργία, και στη Σαλαμσέχ, στα σύνορα με το Ιράκ, όπου σκοτώθηκαν δυο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι ένδεκα, σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Χουζεστάν, τον οποίο επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Άλλοι βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν σε παραθαλάσσιες πόλεις, ενώ ιρανικό πρακτορείο έκανε λόγο νωρίτερα χθες βράδυ για αμερικανικό πύραυλοι που εκτοξεύτηκε εναντίον της νήσου Κεσμ, κοντά στο Ορμούζ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδεύει να τεθεί «εκτός ελέγχου», βρίσκεται στα όρια του «αδιανόητου», προειδοποίησε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθι στη Σαουδική Αραβία — τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο.

Τραμπ: Οι ζημιές από τις επιθέσεις στα πλοία θα πληρώνονται από τα ιρανικά κεφάλαια

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι δεσμευμένοι ιρανικοί πόροι στις ΗΠΑ ή ευρύτερα υπό αμερικανικό έλεγχο θα διατίθενται στο εξής για την κάλυψη ζημιών πλοίων που υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο.

«Από τώρα και μέχρο νεοτέρας, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία, ή στα φορτία τους, ή οτιδήποτε συναφές με αυτά, θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι ΗΠΑ», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Όπως προσθέτει, «αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές, αλλά πάντως, αυτό είναι το ακριβοδίκαιο».

Απειλεί ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι η πρόθεση που εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Πέμπτη να χρησιμοποιούνται πλέον ιρανικά κεφάλαια δεσμευμένα στις ΗΠΑ ή υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του προκειμένου να καλύπτονται οι ζημιές εμπορικών πλοίων τα οποία υφίστανται επιθέσεις στον Κόλπο δημιουργεί «εμπρηστικό προηγούμενο».

«Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων (…) δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

«Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων (…) δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X.