Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την κατάρριψη Apache των ΗΠΑ από το Ιράν: Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον οφείλει να απαντήσει

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

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«Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.

Η απάντηση του Ιράν μέσω του Γαλιμπάφ

«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα», δήλωσε από την πλευρά του σε ανάρτησή του στο Χ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Πρόκειται για το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πως καταρρίφθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις, μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.

Ένα μαχητικό-βομβαρδιστικό F-15E συνετρίβη τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι δύο πιλότοι του διασώθηκαν, ο ένας εκ των οποίων έπειτα από μια θεαματική στρατιωτική επιχείρηση.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε προηγουμένως πως «δύο μέλη του πληρώματος» ενός ελικοπτέρου Apache AH-64 διασώθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις κοντά στην πλευρά του Ομάν, «δύο ώρες» περίπου αφού το αεροσκάφος τους επλήγη.

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μιας εκεχειρίας, όπως ανακοινώθηκε την 8η Απριλίου στον πόλεμο στον Κόλπο. Όπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ώρες νωρίτερα, διαβεβαίωνε πως η αμερικανική διπλωματία “βρίσκεται στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας” για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάνοντας λόγο για ένα διάστημα “δύο-τριών ημερών” προκειμένου να συναφθεί.

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Χθες, το Ισραήλ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα σταματήσουν τις επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου, έπειτα από μια έκκληση του Τραμπ για παύση των πρώτων απευθείας ανταλλαγών πυρών από τον Απρίλιο, όμως η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της συμμάχου του Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε δηλώσεις νωρίτερα σήμερα σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου Apache, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δύο μέλη του πληρώματος ενός αμερικανικού ελικοπτέρου είναι «καλά στην υγεία τους» μετά τη διάσωσή τους από ένα αμερικανικό ναυτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιφάνειας, ωστόσο δεν έκανε καμία αναφορά σχετικά με το ποιος κατέρριψε το Apache.

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Αραγτσί: Καλεί τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών να απομακρυνθούν από την ιρανική επικράτεια

Λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache που εκτελούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας με αντίποινα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν».

Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό Apache, ο Αραγτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «οι ξένες δυνάμεις (σ.σ. που έχουν αναπτυχθεί) κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν».

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«Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.