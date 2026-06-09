CNN: Οι 37 φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ έπεσε έξω στις προβλέψεις για συμφωνία με το Ιράν

Η συμφωνία και οι συζητήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει τελικό αποτέλεσμα και το CNN μετράει τις φορές που ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Σε δύο ή τρεις μέρες» μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πρωί της Τρίτης χωρίς να δώσει περεταίρω διευκρινίσεις. Αυτή δεν αποτελεί την μόνη φορά που μιλάει για συμφωνία με το Ιράν τις τελευταίες βδομάδες τονίζοντας βέβαια ότι το Ιράν πρέπει να κάνει υποχωρήσεις.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπογραφή της συμφωνίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες. Υποστήριξε μάλιστα ότι αμέσως μετά θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως. Θα ανοίξουν αμέσως μετά την υπογραφή, η οποία θα μπορούσε να γίνει σε δύο ή τρεις ημέρες», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.

Οι 37 φορές που ο Τραμπ… έπεσε έξω

Ο Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Απριλίου ότι είχαν «προχωρήσει πολύ», αλλά χρειάζονταν δύο εβδομάδες για «να οριστικοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η συμφωνία». Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι τιμή μας που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυσή του».

Δεν υπήρξε καμία λύση, φυσικά. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει περάσει τους δύο μήνες από τότε συνεχίζοντας να υπονοεί ότι μια συμφωνία ήταν προ των πυλών.

Συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πριν από την εκεχειρία, το έχει κάνει τουλάχιστον 37 φορές. Τόσες φορές έχει πει ευθέως — σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με τα μέσα ενημέρωσης — ότι μια συμφωνία ήταν κοντά ή ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ήθελε απεγνωσμένα να την ολοκληρώσει.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό ισχύει περισσότερο σήμερα από ό,τι ήταν στις 7 Απριλίου. Αλλά ο Τραμπ συνεχίζει να το λέει.

Η πρώτη σχετική δήλωση έγινε στις 23 Μαρτίου, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, όταν ο Τραμπ ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι υπήρχαν «σημαντικά σημεία σύγκλισης – σχεδόν σε όλα τα ζητήματα». Την ίδια στιγμή, η ιρανική πλευρά διέψευδε ότι διεξάγονταν διαπραγματεύσεις.

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Μία ημέρα μετά, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιθυμούσε απεγνωσμένα μια συμφωνία. Στις 25 Μαρτίου δήλωσε ότι η Τεχεράνη «θέλει τόσο πολύ να καταλήξει σε συμφωνία», ενώ μία ημέρα αργότερα, σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ανέφερε ότι το Ιράν «ικετεύει για συμφωνία».

Στις 29 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν προέβλεπε την επίτευξη συμφωνίας την επόμενη εβδομάδα και απάντησε: «Βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν, ναι».

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Οι προβλέψεις του Τραμπ άρχισαν να επιβεβαιώνονται εν μέρει σε αυτό το σημείο. Στις 6 Απριλίου, δήλωσε ξανά ότι ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία». Την επόμενη μέρα, ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός η οποία θεωρητικά θα διαρκούσε δύο εβδομάδες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες.

Στις 15 Απριλίου, σε συνέντευξή του στο Fox Business, δήλωσε: «Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τέλος».

Και τις επόμενες ημέρες εμφανίστηκε ακόμη πιο βέβαιος: Στις 16 Απριλίου υποστήριξε ότι «φαίνεται πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν».

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Στις 17 Απριλίου δήλωσε σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σε όλα», ότι «θα έχουμε συμφωνία μέσα στις επόμενες μία ή δύο ημέρες» και ότι «δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες».

Στις 20 Απριλίου προέβλεψε μέσω ανάρτησης ότι «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα».

Τίποτε από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε. Ωστόσο, στις 30 Απριλίου ο Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι το Ιράν «πεθαίνει για μια συμφωνία».

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«Όταν τελειώσει ο πόλεμος, κάτι που δεν θα πρέπει να αργήσει πολύ…» στοιχημάτισε στους δημοσιογράφους την 1η Μαΐου.

Ο Τραμπ δεν σχολιάζει τις προβλέψεις του για ένα διάστημα, προτού ανακοινώσει στις 18 Μαΐου ότι αναβάλλει τις στρατιωτικές επιθέσεις για «δύο ή τρεις ημέρες» κατόπιν αιτήματος χωρών της Μέσης Ανατολής, «επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά σε μια συμφωνία».

Σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει πόσο συχνά τέτοιες προβλέψεις είχαν πάει στραβά.

«Υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου σκεφτόμασταν ότι θα πλησιάζαμε σχεδόν σε μια συμφωνία και δεν λειτούργησε», είπε ο Τραμπ, προτού προσθέσει: «Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό».

Στις 19 Μαΐου δήλωσε ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα». Στις 23 Μαΐου υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν «πολύ πιο κοντά» σε συμφωνία, ότι η συμφωνία είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απέμεναν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες.

Στις 28 Μαΐου, σε συνέντευξη στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν «κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία». Ακόμη και την Κυριακή (7/6), διαβεβαίωνε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν «πολύ κοντά σε τελική συμφωνία», εκφράζοντας παράλληλα φόβους ότι οι συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε στο Axios.

Τη Δευτέρα (8/6), σε τηλεφωνική εκδήλωση στήριξης του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, επανέλαβε την πρόβλεψη περί «ολοκληρωτικής νίκης» μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. «Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Θέλουν να κάνουν μια πολύ καλή συμφωνία», ανέφερε για να καταλήξει:

«Είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν τα πάντα».