Μέση Ανατολή: Πιθανόν μέσα στο σαββατοκύριακο το νέο ραντεβού ΗΠΑ και Ιράν – Προσπάθειες παράτασης της κατάπαυσης πυρός

Ένα νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή προετοιμάζεται με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, όπως αποκάλυψε αρχικά το Reuters και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι.

Πηγή που εμπλέκεται στις συνομιλίες δήλωσε σήμερα ότι ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ημερομηνία, αλλά ότι και οι δύο χώρες μπορεί να επιστρέψουν ήδη από το τέλος αυτής της εβδομάδας και διευκρίνισε ότι μια πρόταση κοινοποιήθηκε και στις ΗΠΑ και στο Ιράν για να ξαναστείλουν τους αντιπροσώπους τους.

«Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι αντιπροσωπείες κρατούν ανοιχτές (ημερομηνίες) από την Παρασκευή ως την Κυριακή», δήλωσε επίσης ιρανική υψηλόβαθμη πηγή στο Reuters.

Παράλληλα δύο πηγές από το Πακιστάν ενήμερες για τις συνομιλίες δήλωσαν ότι το Ισλαμαμπάντ επικοινωνεί με τις δύο πλευρές σχετικά με το πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος και ότι η συνάντηση θα γίνει πιθανόν το σαββατοκύριακο. «Απευθυνθήκαμε στο Ιράν και λάβαμε θετική απάντηση ότι θα είναι ανοιχτοί σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα δύο πακιστανικές υψηλόβαθμες πηγές δήλωσαν στο AFP ότι το Πακιστάν επιδιώκει ξανά να οδηγηθούν το Ιράν και τις ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τη μία εξ αυτών να σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

«Διεξάγονται προσπάθειες για να οδηγηθούν εκ νέου τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως θέλουμε να ξαναέρθουν στο Ισλαμαμπάντ, αλλά ο τόπος δεν έχει ακόμη καθοριστεί», σημείωσε η μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το Σάββατο, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη που αποσκοπούσαν να τερματιστεί ο πόλεμος πέραν της κατάπαυσης του πυρός στην οποία έχουν συμφωνήσει για δύο εβδομάδες, τερματίστηκαν χωρίς τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία.

Δεύτερος αξιωματούχος που επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί δήλωσε ότι η διεξαγωγή συνομιλιών εξακολουθεί να είναι δυνατή πριν από το τέλος της περιόδου κατά την οποία ισχύει η κατάπαυση του πυρός, την ερχόμενη εβδομάδα.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Δεν έχει οριστεί ημερομηνία ούτε τόπος

«Καμία ημερομηνία ούτε τόπος έχουν ακόμη αποφασιστεί» τόνισε η ίδια πηγή.

«Η σύνοδος μπορεί να γίνει προσεχώς», υποστήριξε εξάλλου και η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν οι ημερομηνίες.

«Εργαζόμαστε επίσης για να εξασφαλίσουμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της τρέχουσας προθεσμίας, προκειμένου να διαθέτουμε περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

«Έχουν ήδη ανταλλαγεί τα γραπτά προσχέδια αιτημάτων και παραχωρήσεων, κατά τρόπο που οι δύο πλευρές να γνωρίζουν πιθανούς συμβιβασμούς», κατέληξε ο αξιωματούχος.

New York Times: “Αγκάθι” στη συμφωνία το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Το “πάγωμα” του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη φαίνεται πως αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τη New York Times, οι ΗΠΑ πρότειναν μια 20ετή “αναστολή” κάθε πυρηνικής δραστηριότητας. Αυτό θα επέτρεπε στους Ιρανούς να ισχυριστούν ότι δεν είχαν παραιτηθεί οριστικά από το δικαίωμά τους, βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, να παράγουν το δικό τους πυρηνικό καύσιμο.

Από την πλευρά του, το Ιράν επανέλαβε την πρόταση να αναστείλει την πυρηνική δραστηριότητα για έως και πέντε χρόνια, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Ιρανοί είχαν κάνει μια παρόμοια πρόταση τον Φεβρουάριο, πριν την επίθεση.

Όπως σημειώνεται, η άρνηση του Ιράν να τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να διαλύσει την τεράστια ατομική του υποδομή και να αποστείλει το απόθεμα καυσίμων του εκτός χώρας είναι το βασικό σημείο τριβής για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν για το χρονικό διάστημα αναστολής της πυρηνικής δραστηριότητας δείχνειότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί συναντήσεις, αλλά συζητείται ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων.

Ένα άλλο σημείο τριβής επικεντρώνεται στην απαίτηση των ΗΠΑ να απομακρύνει το Ιράν περίπου 970 λίβρες ουρανίου (περίπου 440 κιλά), κατάλληλου για βόμβες. Ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στην Ισφαχάν για να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι Ιρανοί έχουν επιμείνει ότι το καύσιμο πρέπει να παραμείνει εντός του Ιράν. Αλλά έχουν προσφερθεί, όπως έκαναν στη Γενεύη, να το αραιώσουν σημαντικά, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πυρηνικού όπλου.

Οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – και ιδίως το αν η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να μην εμπλουτίσει ουράνιο και να εγκαταλείψει το υπάρχον απόθεμά της – ήταν το κύριο σημείο τριβής που εμπόδισε μια συμφωνία, λένε οι πηγές.