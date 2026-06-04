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Νάξος: Συνελήφθησαν δύο άτομα που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες (Εικόνα)

Υπόσχονταν μείωση φορολογίας

Νάξος: Συνελήφθησαν δύο άτομα που παρίσταναν τους λογιστές και εξαπατούσαν πολίτες (Εικόνα)
DEBATER NEWSROOM

Στον Εισαγγελέα της Νάξου θα οδηγηθούν δύο άτομα, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία με τη συνδρομή και της λιμενικής αρχής Πάρου, έπειτα από απάτες σε βάρος πολιτών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, εξιχνιάστηκε άμεσα υπόθεση εξαπάτησης στη Νάξο και συνελήφθησαν χθες (Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ένας 31χρονος και μια 22χρονη σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη από κοινού.

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Ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους, προσποιούμενος τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου καλούσε τηλεφωνικά διάφορους πολίτες καταφέρνοντας να πείσει τέσσερις συνολικά γυναίκες από το νησί της Νάξου, να παραδώσουν κοσμήματα που φύλασσαν στο σπίτι τους σε υποτιθέμενο «συνάδελφο» του, με τον οποίον συναντήθηκαν σε προκαθορισμένο σημείο, προκειμένου να τα καταγράψει και να αποφύγουν τη φορολόγηση τους.

Αρχικά εντοπίσθηκε ο 31χρονος και στη συνέχεια, με τη συνδρομή της Λιμενικής Αρχής Πάρου, η 22χρονη η οποία είχε επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Φωτογραφία

Τα αφαιρεθέντα τιμαλφή που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

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