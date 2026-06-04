Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σε θολό τοπίο η τύχη των δύο παιδιών της οικογένειας – Δεν μπορεί να αναλάβει την επιμέλεια η θεία τους

Ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την απολογία του 41χρονου καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου της Καλαματάς, το προσεχές Σάββατο, το κοινωνικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επόμενη ημέρα για τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών.

Τα δύο κορίτσια εξακολουθούν να νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομειακή μονάδα, με την τύχη τους μετά την έξοδο από το ίδρυμα να παραμένει προς το παρόν μετέωρη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega και της εκπομπής «Live News», η αδελφή της αδικοχαμένης Βασιλικής εξέφρασε την επιθυμία να αναλάβει την επιμέλεια των ανιψιών της, πλην όμως δήλωσε αδυναμία να τα φιλοξενήσει άμεσα, επικαλούμενη σοβαρά οικονομικά προβλήματα που καθιστούν αδύνατη την κάλυψη των αναγκών τους.

Οι εξετάσεις των δύο παιδιών ολοκληρώθηκαν, διαψεύδοντας τις υποψίες ότι ο δράστης τους είχε χορηγήσει ηρεμηστικά σκευάσματα πριν από την επίθεση.

Αν και τα κορίτσια κοιμόντουσαν τη νύχτα του εγκλήματος, κατά το οποίο η 39χρονη δέχθηκε 45 μαχαιριές, μαρτυρίες από το φιλικό και γειτονικό περιβάλλον συγκλίνουν στο ότι τα παιδιά γίνονταν συστηματικά μάρτυρες της βίαιης συμπεριφοράς του πατέρα τους, ακούγοντας τις έντονες νυχτερινές λογομαχίες του ζευγαριού.

Στο τραπέζι των εισαγγελικών αρχών βρίσκεται πλέον το σενάριο ανάθεσης της επιμέλειας στη γιαγιά των παιδιών, με παράλληλο ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη.

Την ίδια ώρα, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, έχει εκδοθεί ρητή απαγόρευση επικοινωνίας και επισκεπτηρίου στα δύο παιδιά για οποιοδήποτε συγγενικό πρόσωπο από την πλευρά του θύτη.