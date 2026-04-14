New York Times: “Αγκάθι” στη συμφωνία η πρόταση των ΗΠΑ για 20ετές πάγωμα των πυρηνικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης

Το “πάγωμα” του εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη φαίνεται πως αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τη New York Times, οι ΗΠΑ πρότειναν μια 20ετή “αναστολή” κάθε πυρηνικής δραστηριότητας. Αυτό θα επέτρεπε στους Ιρανούς να ισχυριστούν ότι δεν είχαν παραιτηθεί οριστικά από το δικαίωμά τους, βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, να παράγουν το δικό τους πυρηνικό καύσιμο.

Από την πλευρά του, το Ιράν επανέλαβε την πρόταση να αναστείλει την πυρηνική δραστηριότητα για έως και πέντε χρόνια, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Ιρανοί είχαν κάνει μια παρόμοια πρόταση τον Φεβρουάριο, πριν την επίθεση.

Όπως σημειώνεται, η άρνηση του Ιράν να τερματίσει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να διαλύσει την τεράστια ατομική του υποδομή και να αποστείλει το απόθεμα καυσίμων του εκτός χώρας είναι το βασικό σημείο τριβής.

Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές διαφωνούν για το χρονικό διάστημα αναστολής της πυρηνικής δραστηριότητας δείχνειότι μπορεί να υπάρχει περιθώριο για μια συμφωνία. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί συναντήσεις, αλλά συζητείται ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων.

Ένα άλλο σημείο τριβής επικεντρώνεται στην απαίτηση των ΗΠΑ να απομακρύνει το Ιράν περίπου 970 λίβρες ουρανίου (περίπου 440 κιλά), κατάλληλου για βόμβες. Ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων στρατευμάτων στην Ισφαχάν για να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι Ιρανοί έχουν επιμείνει ότι το καύσιμο πρέπει να παραμείνει εντός του Ιράν. Αλλά έχουν προσφερθεί, όπως έκαναν στη Γενεύη, να το αραιώσουν σημαντικά, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πυρηνικού όπλου.

Οι διαφορές σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν – και ιδίως το αν η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να μην εμπλουτίσει ουράνιο και να εγκαταλείψει το υπάρχον απόθεμά της – ήταν το κύριο σημείο τριβής που εμπόδισε μια συμφωνία, λένε οι πηγές.

Οι Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές προσπαθούν τώρα να γεφυρώσουν τα εναπομείναντα κενά και να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Η απαίτηση των ΗΠΑ για μορατόριουμ για τον εμπλουτισμό ουρανίου ήταν ένα κρίσιμο ζήτημα στις μαραθώνιες συνομιλίες το Σαββατοκύριακο.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τουλάχιστον 20 χρόνια με κάθε είδους άλλους περιορισμούς“, δήλωσε μια πηγή.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν επίσης από το Ιράν να απομακρύνει όλο το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού από τη χώρα.

Ένας Ιρανός βουλευτής που ήταν μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Σεγέντ Μαχμούντ Ναμπαβιάν, δήλωσε ότι οι δύο απαιτήσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό ζήτημα ήταν ο λόγος που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.